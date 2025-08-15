En el marco de una nueva temporada de Por el Mundo, Marley emprendió recientemente un recorrido por el continente asiático acompañado por sus hijos, Mirko y Milenka.

El itinerario los llevó hasta China, donde el conductor combinó su trabajo televisivo con momentos familiares que cautivaron a sus seguidores.

Sin embargo, la aventura tuvo una pausa emotiva cuando llegó el momento de que Mirko regresara a su vida cotidiana. El conductor compartió en Instagram un breve video de la despedida con Mirko, que conmovió a miles de usuarios.

Marley con Milenka, Mirko y Momi Giardina. Foto: Telefe

LA TIERNA DESPEDIDA DE MIRKO Y MARLEY

En las imágenes, Marley se inclina para abrazar a su hijo con fuerza, en un gesto prolongado que transmitió todo lo que las palabras no podían expresar.

Poco después, el animador debió subir a un autobús para continuar su recorrido.

Junto al video, Marley escribió un mensaje cargado de afecto: “Y un día, Mirko volvía para regresar a la escuela y, junto a su hermanita, van a pasar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, cumpleaños y todo lo que forma parte de su vida. ¡Muy difícil separarse, pero el reencuentro será muy lindo!”.