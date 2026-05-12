La polémica por los Martín Fierro sumó un nuevo capítulo. Esta vez, Luis Ventura salió al cruce de Flor Peña después de que la actriz criticara duramente la mística y la transparencia de los premios que entrega APTRA.

Todo comenzó cuando Flor Peña, en declaraciones recientes, aseguró: “Me parece aburrido, el Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales. Perdió la mística y la credibilidad, antes sentías que de verdad te lo merecías, ahora nominan para ver cuántos famosos van”.

Lejos de dejar pasar los dichos, Ventura recogió el guante en diálogo con el programa de Yanina Latorre, SQP, y le contestó sin vueltas: “Que se haga socia de APTRA y venga y vote, ella que es tan democrática lo tendría que aplicar a su vida, sino es una déspota”.

Luis Ventura habló en SQP de Flor Peña (Foto: captura de América).

Luego, fue todavía más allá y la tildó de desagradecida: “Prefiero guardarme el pensamiento, sí es una desagradecida. Ella hace pública una opinión de una mirada que es la de ella sobre 100 posibles votos, ella que se llena la boca hablando de democracia, de defensa de la mayoría, tendría que aplicarlo a lo que es el funcionamiento de una entidad”.

LUIS VENTURA, DURÍSIMO CON FLOR PEÑA: “YO NO ME METO EN SI ELLA IBA A GOLPEAR LA PUERTA A CASA ROSADA”

Luis Ventura también cuestionó la actitud de Peña y le pidió respeto por su trabajo en APTRA: “Yo no me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada. Y la planto ahí porque podría seguir diciendo cosas. No estoy enojado, estoy devolviendo lo que me tiran".

“Si para ella es una fiesta y un premio de mierda, ¿para qué se calientan tanto? Dejennos que hagamos lo que querramos, respetá, no descalifiques lo mío porque sino me voy a ir a ver los espectáculos que hace ella y me voy a poner a desglosarlos”, sentenció Luis.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.