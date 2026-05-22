La llegada de Charlotte Caniggia a Gran Hermano: Generación Dorada ya empezó a dar que hablar y uno de los primeros en opinar sin filtros fue Ángel de Brito. Desde LAM, el conductor analizó el desembarco de la mediática en la casa y lanzó un comentario tan filoso como divertido sobre su personalidad.

“En 3, 2, 1 se le vuelan todos los patos y se va de la casa”, lanzó De Brito, generando un fuerte debate en el panel sobre el rol de jugadora de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

“No es paciente”, cerró Ángel sobre Charlotte, quien ya se convirtió en uno de los personajes más llamativos de esta nueva etapa de Gran Hermano.

Foto: Captura (América)

Foto: Prensa (Telefe)

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SABRINA ROJAS SE HARTÓ DE GRAN HERMANO Y APUNTÓ CONTRA EL FORMATO: “ESTÁ FLOJO DE PAPELES”

La polémica alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada suma cada vez más voces críticas y ahora quien salió con los tapones de punta fue Sabrina Rojas. En pleno aire de Sálvese Quien Pueda, la conductora cuestionó el presente del reality y aseguró que el programa “está flojo de papeles”.

Todo comenzó mientras debatían sobre las constantes críticas que viene recibiendo el ciclo conducido por Santiago del Moro. Fue entonces cuando Sabrina lanzó una frase contundente: “Convengamos que Gran Hermano está como ya flojo de papeles, chicos”, disparó sin vueltas, generando sorpresa en el panel.

“Yo te voy a decir cómo lo veo: el que renuncia puede volver a entrar, el que se va, vuelve”, cuestionó sobre los constantes repechajes y regresos. y siguió: “El aislamiento no existe. Ya está. Es un molinete”, sentenció filosa.

Foto: Captura (América)

Por último, la presentadora también hizo referencia a algunos casos recientes dentro de la casa y criticó la flexibilidad de las reglas: “Uno se va porque tiene a la madre enferma, ahora quiere volver, vuelve con toda la data”, cerró, dejando en claro que para ella el reality perdió credibilidad.