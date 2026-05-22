La polémica alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada suma cada vez más voces críticas y ahora quien salió con los tapones de punta fue Sabrina Rojas. En pleno aire de Sálvese Quien Pueda, la conductora cuestionó el presente del reality y aseguró que el programa “está flojo de papeles”.

Todo comenzó mientras debatían sobre las constantes críticas que viene recibiendo el ciclo conducido por Santiago del Moro. Fue entonces cuando Sabrina lanzó una frase contundente: “Convengamos que Gran Hermano está como ya flojo de papeles, chicos”, disparó sin vueltas, generando sorpresa en el panel.

“Yo te voy a decir cómo lo veo: el que renuncia puede volver a entrar, el que se va, vuelve”, cuestionó sobre los constantes repechajes y regresos. y siguió: “El aislamiento no existe. Ya está. Es un molinete”, sentenció filosa.

Foto: Captura (América)

Por último, la presentadora también hizo referencia a algunos casos recientes dentro de la casa y criticó la flexibilidad de las reglas: “Uno se va porque tiene a la madre enferma, ahora quiere volver, vuelve con toda la data”, cerró, dejando en claro que para ella el reality perdió credibilidad.

Sabrina Rojas: “Convengamos que Gran Hermano está como ya flojo de papeles, chicos”.

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FLOR DE LA VE EXPLOTÓ CONTRA GRAN HERMANO Y SANTIAGO DEL MORO: “MÁS QUE GENERACIÓN DORADA ES GENERACIÓN OSCURA”

La última gala de repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada sigue sumando escándalos y ahora quien salió con los tapones de punta fue Flor de la Ve. Indignada por todo lo ocurrido durante la definición que involucró a Jenny Mavinga y Carmiña Masi, la conductora apuntó directamente contra la producción del reality y Santiago del Moro.

Desde su programa, Los Profesionales de Siempre, Flor hizo un durísimo descargo en el que cuestionó el rol que tomó Del Moro dentro del juego y el manejo que tuvo el ciclo durante la polémica gala: “Para mí ya no es Gran Hermano, se tiene que llamar Gran Santiago”, disparó sin vueltas, dejando en claro su enojo con el protagonismo que —según ella— tomó el conductor en esta edición.

Pero eso no fue todo. La conductora calificó como “un papelón” todo lo que sucedió con Carmiña y Mavinga durante el repechaje, especialmente por haber puesto a una participante en la incómoda situación de decidir públicamente el destino de otra persona dentro del programa: “Me parece un papelón todo lo que sucedió en la gala de repechaje, lo que le hicieron a Carmiña pobre, y a Mavinga”, lanzó visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@flordelave)

Además, Flor cuestionó que la producción haya trasladado semejante responsabilidad a una participante en vivo y frente a millones de personas: “Ellos lavándose las manos dándole la responsabilidad a Mavinga, haciéndola decidir si deja o no sin laburo a una persona. Es espantoso, patético”, sentenció.

“Cómo se han burlado de la gente en este GH no lo puedo creer”, siguió. Sin embargo, uno de los momentos más fuertes llegó cuando ironizó directamente con el nombre de la temporada: “Más que Generación Dorada es Generación Negra, oscura en todo lo que hacen”, disparó sin filtros.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

La conductora también se mostró sorprendida por algunas decisiones recientes del reality, entre ellas el ingreso de Andrea del Boca mediante el Golden Ticket, una jugada que generó fuertes críticas entre los seguidores del programa: “Es siniestro, no puedo creer, Santiago, que jueguen de esta manera. Apareció Andrea del Boca como si nada… la verdad, cosas incomprensibles”, cerró, sin filtro.