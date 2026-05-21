Carmiña Masi atraviesa horas de muchísima angustia luego del escándalo que protagonizó en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada. La exparticipante explotó de furia después de que la producción dejara en manos de Jenny Mavinga la decisión sobre su ingreso a la casa más famosa.

Aunque Carmiña no entraba por repechaje común, sino a través de un Golden Ticket que le daba el pase directo, todo terminó en una situación inesperada y polémica. La secuencia generó una catarata de reacciones en redes sociales. Mientras muchos fanáticos de Carmiña apuntaron duramente contra Mavinga, también hubo quienes cuestionaron la decisión de la producción por exponerlas públicamente.

En medio del escándalo, Carmiña reapareció en sus redes sociales con un fuerte descargo y visiblemente afectada: “En este video, con esta cara que tengo, y no por victimizarme, le quiero pedir disculpas a todos los periodistas que me quieren hacer nota, no quiero tocar el tema. Para mí se acabó lo de ayer”, expresó, dejando en claro el dolor que le provocó toda la situación.

Foto: Captura (Telefe)

Pero además, sorprendió al salir en defensa de Mavinga y apuntar directamente contra Gran Hermano: “Mavinga es una víctima más de la producción de Gran Hermano con lo que hicieron ayer, lavarse las manos.“, lanzó.

“Por favor, porque esto escapó de Mavinga también y quiero salvar a ella también”, cerró en el video, donde se la vio completamente movilizada.

Mavinga rompió en llanto y reveló el motivo de su abandono (captura de Telefe, Gran Hermano)

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ANDREA DEL BOCA HABLÓ DE SU SALUD TRAS REGRESAR A GRAN HERMANO: “NO TENGO EL ALTA DEFINITIVA”

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargado de emoción, pero también de preocupación por su estado de salud.

A minutos de volver al reality de Telefe, la actriz habló públicamente sobre el delicado momento médico que atravesó y confesó que todavía no recibió el alta definitiva: “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”, reveló Andrea ante la sorpresa de todos.

Luego, aprovechó para agradecer al equipo médico que la acompañó durante su recuperación: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”, expresó con emoción.

Foto: Captura (Telefe)

Por último, Andrea destacó el esfuerzo que hicieron los profesionales para que pudiera reincorporarse rápidamente al programa: “Ya desde el primer día me dijeron ‘tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo’”, cerró, feliz por esta nueva oportunidad en el juego.