Nuevo escándalo alrededor de MasterChef Celebrity. Esta vez, quien rompió el silencio fue Ian Lucas, que reveló su enojo tras quedar excluido de una cena organizada por varios de sus excompañeros del reality culinario, entre ellas Evangelina Anderson.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Ian habló sin filtro sobre las internas que existirían dentro del grupo y dejó entrever que hay bandos muy marcados entre los participantes.

“Por último, se armó medio un escandalito ahí con el tema de la cena de Masterchef. Vos me dijiste que no te invitaron. El Turco dice que sí, que vos mentiste”, comentó el cronisto, Rodrigo Bar. Y lejos de esquivar la polémica, Ian respondió tajante: “Chico, yo no miento. Se lo juro por mi abuela que no me interesa”.

Foto: Captura (América)

Además, Ian dejó en claro que no entiende por qué algunos compañeros salieron a desmentirlo públicamente: “El turco es mi amigo, es increíble, pero no sé por qué dice eso. Se ve que lo están tirando para el otro bando”, lanzó, picante.

Pero eso no fue todo. En plena entrevista también reveló quiénes habrían quedado afuera del famoso encuentro: “La invitación no llegó ni a La Reini ni a La Joaqui ni a mí. No estamos en el grupo”, aseguró.

Finalmente, el joven intentó bajarle el tono al escándalo y dejó en claro que no piensa seguir alimentando el conflicto: “Yo terminé Masterchef, hice lo que tenía que hacer, estoy tranquilo. Me sigo llevando bien con la gente que me quiero llevar bien yo y ya está. Fueron compañeros míos de trabajo y está la mejor”, cerró.

Ian Lucas: “La invitación no llegó ni a La Reini ni a La Joaqui ni a mí. No estamos en el grupo”.

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EVANGELINA ANDERSON REACCIONÓ AL POLÉMICO PEDIDO DE IAN LUCAS PARA NO COMPARTIR MESA EN LOS MARTÍN FIERRO

A días de los Premios Martín Fierro, un inesperado escándalo volvió a sacudir el mundo del espectáculo y puso nuevamente en el centro de la escena a Evangelina Anderson y Ian Lucas. Todo estalló después de que trascendiera que el influencer habría pedido expresamente no compartir mesa con la modelo durante la esperada gala.

La polémica salió a la luz en Intrusos, donde Paula Varela reveló detalles del tenso momento que se habría generado en la organización del evento. Según contó la panelista, Ian —ternado como revelación por su participación en MasterChef Celebrity— habría reaccionado con mucho enojo al enterarse de que podía sentarse junto a Evangelina.

“Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y Evangelina Anderson también iría porque ella estuvo en el reality”, explicó Varela. Pero luego lanzó la bomba: “Estarían en la misma mesa y cuando se enteró Ian pegó el grito en el cielo, no le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina”.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Además, recordó que no sería la primera vez que ocurre una situación incómoda entre ambos: “Pasa algo similar a lo que pasó en el programa de Verónica Lozano, que él no quería ir si ella estaba”, agregó la periodista, dejando entrever que la tensión entre ellos vendría desde hace tiempo.

Según detallaron en el ciclo, el supuesto pedido ya habría llegado a la producción de los Martín Fierro, que ahora analiza cómo evitar incomodidades en plena ceremonia. Pero la palabra más buscada era la de Anderson, quien finalmente reaccionó al escándalo y sorprendió con una respuesta tan tranquila como filosa.

“Estoy muy contenta por los Martín Fierro, disfruto mucho de estos eventos”, comenzó diciendo la modelo, intentando correrse de la polémica. Luego explicó que todavía desconoce dónde estará ubicada durante la gala: “No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef”.

“Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”.

Sin embargo, cuando le mencionaron el supuesto pedido de Ian Lucas, Evangelina cambió el gesto y dejó en claro que no estaba al tanto de la situación: “No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”, respondió.

Aun así, marcó diferencias con la actitud que trascendió del influencer y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”, sostuvo. Y remató: “No soy complicada, lo que me dicen lo hago porque es mi trabajo”.

“Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.

Lejos de querer alimentar el conflicto, Evangelina aseguró que no tiene problemas con nadie y que está dispuesta a compartir espacio con todos sus excompañeros del reality. Pero sobre el final lanzó una frase que rápidamente hizo ruido en redes: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.

Antes de cerrar, dejó abierta la expectativa sobre lo que podría pasar en la gran noche de los Martín Fierro: “De mi parte está todo re bien. No tengo problemas, por mí está todo más que bien. El lunes vamos a chusmear, después les cuento”.