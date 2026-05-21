Marcelo Tinelli visitó el piso de Nadie Dice Nada y protagonizó un desopilante ida y vuelta con Romina “Momi” Giardina, con quien mantiene un vínculo de absoluta confianza desde hace veinte años.

El conductor expuso los insólitos nervios de la bailarina al recibirlo y reveló el impensado furcio que le tiró en los pasillos de Luzu TV.

“De lo nerviosa que está me dijo: ‘¿Qué hacés, gordo?’. ¡Nunca me dijo gordo en su vida!”, lanzó el empresario entre risas, imitando el saludo de la humorista.

Momi Giardina - Luzu TV Por: Captura WEB

Ante la risa generalizada de Nico Occhiato y todo el equipo, Momi intentó defenderse de la acusación con una desopilante justificación sobre su vida privada: “¡No, gordo, cambié un montón! Pero se me pegó...”, disparó.

El divertido blooper de la conductora no pasó desapercibido en la mesa, donde la gastaron tratándola de “cheta” y comparándola con figuras de la alta sociedad.

¿EL NUEVO ADRIÁN SUAR?

Minutos más tarde, la charla viró hacia el rol empresarial de Nico Occhiato al frente de Luzu TV, y el propio Marcelo Tinelli se animó a trazar un paralelismo con otra gran figura de la industria del entretenimiento. “Acá dijeron que te habían visto y parecías un nuevo Adrián Suar”, comentó el invitado, destacando el crecimiento del joven productor en los nuevos formatos digitales.

Momi Giardina - Luzu TV Por: Captura WEB

El cierre de oro lo puso Martín Garabal, quien con su habitual acidez remató el blooper de Momi Giardina y los elogios cruzados: “O sea, un nuevo Tinelli, un nuevo Adrián Suar... ¡nunca algo original ustedes acá!”, generando un estallido de carcajadas en todo el estudio para coronar una mañana caótica y repleta de humor.