Marcelo Tinelli visitó el piso de Nadie Dice Nada y protagonizó un desopilante ida y vuelta con Romina “Momi” Giardina, con quien mantiene un vínculo de absoluta confianza desde hace veinte años.
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El conductor expuso los insólitos nervios de la bailarina al recibirlo y reveló el impensado furcio que le tiró en los pasillos de Luzu TV.
“De lo nerviosa que está me dijo: ‘¿Qué hacés, gordo?’. ¡Nunca me dijo gordo en su vida!”, lanzó el empresario entre risas, imitando el saludo de la humorista.
Ante la risa generalizada de Nico Occhiato y todo el equipo, Momi intentó defenderse de la acusación con una desopilante justificación sobre su vida privada: “¡No, gordo, cambié un montón! Pero se me pegó...”, disparó.
El divertido blooper de la conductora no pasó desapercibido en la mesa, donde la gastaron tratándola de “cheta” y comparándola con figuras de la alta sociedad.
¿EL NUEVO ADRIÁN SUAR?
Minutos más tarde, la charla viró hacia el rol empresarial de Nico Occhiato al frente de Luzu TV, y el propio Marcelo Tinelli se animó a trazar un paralelismo con otra gran figura de la industria del entretenimiento. “Acá dijeron que te habían visto y parecías un nuevo Adrián Suar”, comentó el invitado, destacando el crecimiento del joven productor en los nuevos formatos digitales.
El cierre de oro lo puso Martín Garabal, quien con su habitual acidez remató el blooper de Momi Giardina y los elogios cruzados: “O sea, un nuevo Tinelli, un nuevo Adrián Suar... ¡nunca algo original ustedes acá!”, generando un estallido de carcajadas en todo el estudio para coronar una mañana caótica y repleta de humor.