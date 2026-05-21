La última gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada terminó envuelta en una fuerte polémica que sacudió tanto al estudio como a las redes sociales.

Lo que en un principio parecía ser una noche cargada de expectativa por los reingresos al reality, derivó en un clima de tensión absoluta luego de que el destino de Carmiña quedara en manos de Mavinga.

El estudio quedó completamente en silencio cuando Santiago del Moro lanzó la pregunta decisiva: “¿Vuelve o no vuelve?”. Tras varios segundos de incertidumbre, la exjugadora respondió de manera tajante: “Yo a Carmiña la perdoné, pero no”.

LA REACCIÓN DEL PÚBLICO: “RESENTIDA” Y “ENVIDIOSA” CONTRA MAVINGA

El universo digital se transformó en un verdadero campo de batalla minutos después del veredicto.

Los usuarios no tuvieron piedad y arremetieron contra la estilista con acusaciones de todo tipo, tildándola de “resentida” y “envidiosa” por no dejar atrás el pasado y negarle la oportunidad a su excompañera.