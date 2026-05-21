Maxi López habló sobre la posibilidad de que Daniela Christiansson forme parte de MasterChef Celebrity, después de que se difundiera que Wanda Nara la querría en el formato.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, el exfutbolista se mostró relajado, habló de su presente familiar y también reaccionó con humor cuando le preguntaron cómo se imagina un eventual cruce televisivo entre su actual pareja (y madre de sus hijos Elle y Lando) y su ex.

“Parece que la quieren a Daniela en Masterchef. Por lo menos ya el nombre de tu mujer está sonando como una de las posibles candidatas. ¿Cómo la ves?”, le consultó el cronista, Rodrigo Bar.

Foto: Captura (América)

Lejos de cerrarse, Maxi admitió que la propuesta podría analizarse: “Voy a charlarlo con ella. Voy a charlar con ella a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar”.

“Es muy intenso, la verdad. Yo obviamente se lo voy a poder plantear y decir porque fueron muchas horas ahí adentro. Pero básicamente si ella tiene ganas de hacer cosas y tiene la energía... si ella está feliz, yo voy a estar contento también”, agregó.

Pero la entrevista explotó cuando le preguntaron directamente cómo cree que sería la convivencia televisiva entre Daniela y Wanda. Y Maxi cerró, entre risas y sin vueltas: “Miedo. No lo sé cómo va a ser”.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @danielachristiansson)

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LA JUGADA BOMBA DE WANDA NARA EN MASTERCHEF: QUIERE SUMAR A DANIELA CHRISTIANSSON, LA ESPOSA DE MAXI LÓPEZ

Ángel de Brito reveló en redes sociales que Wanda Nara tendría en la mira a Daniela Christiansson para la próxima edición de MasterChef Celebrity. La modelo sueca, actual esposa de Maxi López, podría convertirse en una de las incorporaciones más explosivas del reality.

Según compartieron en las redes, Wanda estaría interesada en convocar a Daniela para la nueva temporada del ciclo culinario que conduce Telefe: “Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara quiere a la sueca Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López, en la próxima temporada de #MasterChefCelebrity”, decía el posteo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La noticia no tardó en generar repercusión por el particular vínculo familiar que une a Wanda con Daniela: la modelo está casada con Maxi López (y tiene a sus hijos Elle y Lando), exmarido de la conductora y padre de sus tres hijos varones.

Foto: Capturas de X (@@eeemiliano) Por: Fabiana Lopez

En medio del buen presente familiar que muestran Wanda y Maxi tras años de conflictos mediáticos, la posible incorporación de Daniela al programa alimentó todo tipo de especulaciones sobre una relación cada vez más cercana y distendida entre las partes.

¿Se dará?