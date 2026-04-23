El miércoles por la noche, un grupo de ex participantes de MasterChef Celebrity protagonizó un esperado reencuentro en un reconocido restaurante de Palermo Soho.

La cita reunió a figuras de distintas ediciones del reality gastronómico, que aprovecharon la ocasión para ponerse al día y revivir anécdotas del programa.

Entre los presentes estuvieron Maxi López, Evangelina Anderson, El Chino Leunis y Marixa Balli, quienes rápidamente captaron la atención con su presencia y posaron para las cámaras de Ciudad. La reunión también contó con la participación de Andy Chango, Pablito Lescano, Agustín Sierra, Claudio Husaín y Susana Roccasalvo.

El encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

El clima fue relajado y distendido, en un ambiente que mezcló la nostalgia del certamen que condujo Wanda Nara con la camaradería que supieron construir durante su paso por el programa. ¡Mirá las fotos!

LAS FOTOS DEL ENCUENTRO DE LOS EXMASTERCHEF

Evangelina Anderson en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Maxi López en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

El Chino Leunis en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Marixa Balli en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Andy Chango en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Pablito Lescano en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Agustín 'Cachete' Sierra en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Claudio "Turco" Husaín en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Susana Roccassalvo en el encuentro de los ex Masterchef (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.