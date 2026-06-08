La muerte de María Rosa Fugazot, ocurrida a los 83 años, generó conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras familiares, amigos y colegas la despiden, comenzaron a conocerse detalles de sus últimas horas y de la investigación que se inició tras su fallecimiento.

Desde la puerta del edificio donde vivía la actriz, ubicado en Güemes 4758, en el barrio porteño de Palermo, la periodista Mercedes Ninci brindó información en vivo en La Mañana con Moria.

Investigan la muerte de María Rosa Fugazot: intervino la Policía y ordenaron una autopsia (eltrece)

De qué murió María Rosa Fugazot

"Estamos en la calle Güemes al 4758. Ella vivía acá en el quinto piso B. Desde el sábado que no se sabía nada de ella. Me contaba la encargada recién que la vio el sábado por última vez. No estaba mal de salud, tal vez tendría algún achaque porque tenía 83 años, pero estaba bien de salud. Lo que sí, la veía muy triste por la muerte de su hijo. Ella estaba viviendo sola“, relató la cronista.

Según explicó Ninci, la preocupación comenzó cuando una familiar dejó de tener noticias de la actriz.

"La prima, al no saber nada de ella, viene junto a una amiga. Llaman al SAME porque tenían la llave de la casa. La prima es la que llama al SAME porque la encuentran desvanecida“, detalló.

María Rosa Fugazot (Foto: Movilpress)

Al llegar al lugar, los médicos constataron el fallecimiento de la reconocida actriz. Sin embargo, existen distintas versiones sobre el sitio exacto donde fue hallada.

"Hay dos versiones. La Policía me dice que ella estaba desvanecida en el piso. La Justicia me dice que estaba desvanecida en la cama“, señaló la periodista.

Por qué le harán una autopsia

De acuerdo con la información preliminar, no existen indicios de una muerte violenta y todo apunta a causas naturales. Sin embargo, el cuerpo será sometido a una autopsia.

"En principio es una muerte absolutamente natural. No se sabe si fue el corazón, si fue muerte súbita“, explicó Ninci.

Y agregó el motivo por el cual la Justicia dispuso el estudio forense: "¿Por qué se le hace la autopsia? Porque el médico que vino del SAME no firmó el certificado de defunción. Entonces por eso han resuelto hacerle la autopsia“.

Finalmente, la periodista explicó que el resultado del procedimiento también definirá cuándo podrá realizarse el último adiós a la actriz.

"Si la autopsia se hace a la mañana, el cuerpo se le entrega a la familia a la tarde y se va a poder comenzar el velorio hoy mismo. Si entra en turno tarde, dependerá de la cantidad de cuerpos que hayan ingresado a la morgue y la entrega podría realizarse recién mañana“, concluyó.