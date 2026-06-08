El mundo del espectáculo argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse la muerte de María Rosa Fugazot, una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Tenía 83 años.

La noticia fue confirmada este domingo por la periodista Florencia Ferrero en TN, donde informó que la artista falleció en su domicilio del barrio porteño de Palermo.

Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años (TN)

Dueña de una extensa carrera, María Rosa Fugazot construyó una trayectoria destacada en teatro, cine y televisión, convirtiéndose en una figura muy popular para varias generaciones de argentinos. A lo largo de décadas de trabajo participó en numerosas producciones y se ganó el cariño del público gracias a su talento y carisma.

Más allá de su carrera artística, la actriz debió enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida con la muerte de su hijo, René Bertrand. En distintas entrevistas había hablado sobre ese difícil proceso y llegó a confesar que aún no había podido elaborar completamente el duelo.

La partida de María Rosa Fugazot generó una inmediata repercusión entre colegas, artistas y seguidores, que comenzaron a despedirla en redes sociales recordando su legado y su aporte al espectáculo nacional.