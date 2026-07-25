El cardamomo es una de las especias más apreciadas de la cocina oriental, pero en los últimos meses comenzó a ganar popularidad en redes sociales por un uso poco habitual, un truco casero que incluye colocar algunas vainas en un recipiente con agua dentro de la habitación antes de dormir. Quienes lo recomiendan sostienen que el aroma que desprende ayuda a crear un ambiente relajante y agradable.

Si bien no hay evidencia científica sólida que demuestre que poner cardamomo en agua en un dormitorio mejore la calidad del sueño por sí solo, distintos estudios y la medicina tradicional sí le atribuyen propiedades relacionadas con el bienestar. Su aceite esencial contiene compuestos aromáticos como cineol, limoneno y borneol, asociados a efectos relajantes en aromaterapia y utilizados desde hace siglos en infusiones y preparados naturales.

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Además de su fragancia, el cardamomo es conocido por favorecer la digestión, aliviar la sensación de pesadez y reducir los gases, molestias que muchas veces pueden dificultar el descanso nocturno. Por eso, especialistas en alimentación natural suelen recomendar consumirlo en infusión o incorporarlo a bebidas calientes antes de acostarse, más que limitar su uso a perfumar un ambiente.

¿Para qué sirve poner cardamomo en agua en la habitación?

La práctica consiste en colocar dos o tres vainas de cardamomo ligeramente abiertas dentro de un vaso o recipiente con agua y dejarlo sobre la mesa de luz o en algún rincón del dormitorio.

Poner cardamomo en agua en la habitación: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan cada vez más.

Quienes adoptan este hábito aseguran que ayuda a:

Crear un ambiente con un aroma fresco y especiado.

Favorecer una sensación de relajación antes de dormir.

Reducir la percepción de estrés luego de una jornada intensa.

Complementar otros rituales nocturnos, como leer o tomar una infusión.

Sin embargo, estos efectos responden principalmente a experiencias personales y no reemplazan tratamientos médicos para el insomnio u otros trastornos del sueño.

Los beneficios comprobados del cardamomo

Más allá de esta tendencia, el cardamomo sí posee propiedades ampliamente reconocidas por la fitoterapia y la nutrición.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Estimula la digestión y ayuda a aliviar la hinchazón abdominal.

Favorece la eliminación de gases y la sensación de pesadez.

Contribuye a combatir el mal aliento gracias a sus aceites esenciales.

Aporta compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Se utiliza tradicionalmente para aromatizar infusiones, cafés, currys, postres y panes.

Poner cardamomo en agua en la habitación: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan cada vez más.

En varios países de Asia también forma parte de bebidas calientes consumidas antes de dormir, como el té de cardamomo o la leche caliente con cardamomo, dos preparaciones tradicionales que buscan promover un momento de relajación.

Cómo aprovechar mejor sus propiedades

Si el objetivo es disfrutar de los posibles beneficios del cardamomo, los especialistas consideran más útil incorporarlo a la alimentación o utilizarlo en infusiones que simplemente dejarlo en un recipiente con agua.

Algunas formas habituales de consumirlo son:

En una infusión junto con manzanilla o canela

En leche caliente antes de acostarse.

Como ingrediente en té verde o té negro.

Molido para condimentar arroces, guisos y postres.

Aunque se trata de una especia segura para la mayoría de las personas cuando se utiliza en cantidades culinarias, el aceite esencial de cardamomo no debe ingerirse sin supervisión profesional y está desaconsejado durante el embarazo, la lactancia y en personas con determinadas enfermedades digestivas o hepáticas.

En definitiva, poner cardamomo en agua en la habitación puede aportar un aroma agradable, pero los beneficios asociados al descanso todavía carecen de respaldo científico específico. Lo que sí está bien documentado es el valor del cardamomo como especia con propiedades digestivas y antioxidantes, además de su tradicional uso para favorecer momentos de relajación dentro de una rutina saludable.