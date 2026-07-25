Dormir poco no solo provoca cansancio al día siguiente. Cada vez hay más investigaciones que muestran que reducir las horas de sueño también puede alterar el funcionamiento del organismo y favorecer el aumento de peso, incluso cuando la alimentación y la actividad física no cambian demasiado.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia encontró que dormir apenas una hora y media menos por noche durante seis semanas fue suficiente para generar cambios medibles en el peso corporal, la composición física y el metabolismo de los participantes.

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Los resultados refuerzan la idea de que el descanso debe considerarse un pilar de la salud, al mismo nivel que una alimentación equilibrada y el ejercicio físico. Los especialistas sostienen que dormir bien también ayuda a regular el apetito, mantener un metabolismo saludable y prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

Qué descubrió el estudio sobre dormir menos

La investigación, publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine, reunió los resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados en los que participaron 95 adultos que habitualmente dormían entre siete y ocho horas por noche. Durante seis semanas, los voluntarios retrasaron su hora de acostarse 90 minutos, reduciendo así su tiempo habitual de sueño.

Al finalizar ese período, los investigadores observaron que los participantes habían aumentado, en promedio, cerca de medio kilo de peso, además de presentar un mayor perímetro de cintura y un incremento del tiempo dedicado a actividades sedentarias. El estudio también detectó modificaciones en la composición corporal que podrían favorecer el desarrollo de obesidad si ese patrón de descanso insuficiente se mantiene durante meses o años.

Lo dice la ciencia: dormir una hora y media menos por noche no sólo afecta el descanso sino que también cambia el metabolismo.

Los autores remarcaron que se trata de una situación mucho más parecida a la vida cotidiana que otros trabajos anteriores, que analizaban personas que dormían apenas cuatro o cinco horas por noche durante períodos muy cortos. En este caso, el objetivo fue evaluar el impacto de una restricción leve, pero sostenida, que afecta a millones de personas.

Por qué dormir poco puede hacer subir de peso

Uno de los mecanismos que explicaría estos resultados es la alteración de las hormonas que regulan el hambre y la saciedad.

Entre ellas se encuentran la grelina, que estimula el apetito, y la leptina, encargada de enviar al cerebro la señal de que el organismo ya está satisfecho. Cuando el descanso no es suficiente, ese delicado equilibrio puede modificarse, haciendo que aumente el deseo de comer y resulte más difícil controlar la cantidad de alimentos consumidos.

Los investigadores también observaron que quienes durmieron menos permanecieron más tiempo sentados a lo largo del día. Esa combinación entre mayor sedentarismo y posibles cambios en la regulación del apetito puede favorecer un balance energético positivo y, con el tiempo, traducirse en un incremento del peso corporal.

Dormir bien también forma parte de una vida saludable

La directora del estudio, Marie-Pierre St-Onge, profesora de Medicina Nutricional de la Universidad de Columbia, aseguró que el sueño debería integrarse a cualquier estrategia destinada a mantener un peso saludable. Según explicó, mejorar la alimentación o hacer más actividad física puede no ser suficiente si el descanso continúa siendo insuficiente.

Lo dice la ciencia: dormir una hora y media menos por noche no sólo afecta el descanso sino que también cambia el metabolismo.

De todos modos, los autores reconocieron que el trabajo presenta algunas limitaciones. La muestra fue relativamente pequeña y estuvo integrada por personas con mayor riesgo cardiometabólico, por lo que serán necesarias nuevas investigaciones para confirmar si los mismos efectos se repiten en otros grupos de población.

Aun así, la evidencia sigue acumulándose en una misma dirección: dormir entre siete y nueve horas por noche, mantener horarios regulares y cuidar la calidad del descanso no solo ayuda a sentirse con más energía, sino que también puede contribuir a proteger el metabolismo y reducir el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares a largo plazo.