¿Tomar bebidas con magnesio ayuda a dormir mejor?
Sí. El magnesio cumple un rol fundamental en el sistema nervioso: ayuda a regular neurotransmisores vinculados al descanso, favorece la relajación muscular y puede mejorar la calidad del sueño. Incorporarlo en tu rutina nocturna, especialmente a través de bebidas, puede ser una forma simple y efectiva de preparar el cuerpo para dormir.
7 bebidas con magnesio para dormir mejor
1. Leche de almendra o de soja
Las bebidas vegetales son una gran alternativa para quienes buscan opciones naturales.
- La leche de almendra aporta magnesio, fibra y melatonina.
- La leche de soja suma proteínas y minerales que favorecen el descanso.
⚠️ Evitar en caso de alergia a frutos secos.
2. Licuado de banana
El plátano es rico en magnesio, triptófano y melatonina. Podés potenciar sus beneficios combinándolo con leche vegetal y evitando sumar azúcar en exceso.
3. Agua mineral
Algunas aguas minerales contienen magnesio de forma natural. Es una opción simple, sin azúcar, ideal para hidratarte y acompañar tu rutina nocturna.
4. Jugo de ciruela
Además de su aporte de magnesio, el jugo de ciruela:
- Favorece la digestión
- Ayuda en casos de constipación
- Aporta vitamina C y potasio
5. Chocolate caliente con cacao
Una opción reconfortante antes de dormir. El cacao en polvo es rico en magnesio y antioxidantes. Si lo preparás con leche vegetal, podés potenciar aún más sus beneficios relajantes.
6. Kéfir
Esta bebida fermentada:
- Contiene magnesio, calcio y vitamina A
- Aporta probióticos que benefician la salud intestinal
- Puede contribuir a un mejor descanso general
7. Agua de coco y leche de coco
Ambas opciones son ricas en magnesio y electrolitos como potasio y sodio. Ayudan a la hidratación y favorecen un estado de relajación ideal para dormir mejor.