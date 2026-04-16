¿Tomar bebidas con magnesio ayuda a dormir mejor?

Sí. El magnesio cumple un rol fundamental en el sistema nervioso: ayuda a regular neurotransmisores vinculados al descanso, favorece la relajación muscular y puede mejorar la calidad del sueño. Incorporarlo en tu rutina nocturna, especialmente a través de bebidas, puede ser una forma simple y efectiva de preparar el cuerpo para dormir.

7 bebidas con magnesio para dormir mejor

1. Leche de almendra o de soja

Las bebidas vegetales son una gran alternativa para quienes buscan opciones naturales.

La leche de almendra aporta magnesio, fibra y melatonina.

La leche de soja suma proteínas y minerales que favorecen el descanso.

⚠️ Evitar en caso de alergia a frutos secos.

2. Licuado de banana

El plátano es rico en magnesio, triptófano y melatonina. Podés potenciar sus beneficios combinándolo con leche vegetal y evitando sumar azúcar en exceso.

3. Agua mineral

Algunas aguas minerales contienen magnesio de forma natural. Es una opción simple, sin azúcar, ideal para hidratarte y acompañar tu rutina nocturna.

4. Jugo de ciruela

Además de su aporte de magnesio, el jugo de ciruela:

Favorece la digestión

Ayuda en casos de constipación

Aporta vitamina C y potasio

5. Chocolate caliente con cacao

Una opción reconfortante antes de dormir. El cacao en polvo es rico en magnesio y antioxidantes. Si lo preparás con leche vegetal, podés potenciar aún más sus beneficios relajantes.

6. Kéfir

Esta bebida fermentada:

Contiene magnesio, calcio y vitamina A

Aporta probióticos que benefician la salud intestinal

Puede contribuir a un mejor descanso general

7. Agua de coco y leche de coco

Ambas opciones son ricas en magnesio y electrolitos como potasio y sodio. Ayudan a la hidratación y favorecen un estado de relajación ideal para dormir mejor.