Fiorella Giménez es una de las figuras más queridas del streaming argentino. Integrante del panel de Viernes Trece, el programa de El Trece que ya tiene legión de fanáticos, la bailarina y acróbata profesional suele sorprender con sus habilidades físicas tanto en el piso como en las alturas. Pero esta vez, la cosa no salió como esperaba.

EL TRUCO QUE CASI LE CUESTA CARO A FIO GIMÉNEZ

En el clip que circula en su cuenta de Instagram, se puede ver a Fio intentando ejecutar una acrobacia que claramente no estaba saliendo como ella la tenía ensayada. El resultado fue un momento de tensión pura que dejó a todos con el corazón en la mano.

Captura del reel de Instagram donde se ve el momento del truco fallido. Fuente: Instagram @fiogimenez1

Lo que más sorprendió fue la naturalidad con la que ella misma lo publicó, dejando ver que tiene bien puesto el sentido del humor —y que, afortunadamente, quedó ilesa.

Y es que la propia Fio se encargó de aclarar en el texto del reel que “el truco no era así”, invitando a sus seguidores a ver la versión correcta del ejercicio esta noche, en el streaming. “Si quieren ver cómo era realmente, mañana 20:30hs x #vierneseltrece”, escribió, convirtiendo lo que podría haber sido un papelón en un gancho perfecto para llevar audiencia al programa.