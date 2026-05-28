Agustín ‘Cachete’ Sierra atraviesa horas sensibles en lo personal y no pudo ocultar su angustia al hablar de la nueva crisis que vive con Fiorella Giménez. En una nota que brindó al programa Sálvese Quien Pueda, el actor reconoció que la pareja está pasando por un complicado presente y dejó frases cargadas de emoción.

Todo comenzó cuando el cronista, Rodrigo Bar, le consultó directamente sobre los rumores de distanciamiento que circulaban desde hace días. Lejos de esquivar la pregunta, Cachete decidió sincerarse: “Estamos en un momento difícil, te puedo decir. Pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando. Nos queremos mucho, seguimos intentando”.

Aunque evitó profundizar sobre los motivos de la crisis, Cachete dejó en claro que la relación atraviesa una etapa delicada: “Estamos en un momento difícil, es lo único que te puedo decir. Pero como te digo, hay mucho amor y los dos queremos lo mejor para cada uno”.

Foto: Captura (América)

Durante la entrevista, el movilero recordó que no es la primera vez que la pareja enfrenta turbulencias y destacó la madurez con la que siempre manejaron sus conflictos. Esa reflexión pareció tocar especialmente a Cachete, que no pudo contener la emoción: “Me pongo mal”, lanzó con la voz quebrada y visiblemente afectado.

“Hay tanto amor que uno siempre intenta. Pero después, en el día a día, a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere”, agregó. Por último, sobre el futuro de la relación, el entrevistado cerró, sincero y a flor de piel: “No lo sé, la verdad, no lo sé. Este momento es medio triste y doloroso”.

Foto: Instagram (@fiogimenez1)

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ASÍ HABLABA CACHETE SIERRA DE FIORELLA GIMÉNEZ, A 9 MESES DE LA SEPARACIÓN

Luego de que en abril del año pasado confirmaran que le pusieron punto final a su historia de amor, Agustín “Cachete” Sierra volvió a hablar (en enero de 2024) del cariño que le sigue teniendo a su ex, Fiorella Giménez.

“Yo le deseo lo mejor. La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

En cuanto al ida y vuelta que tuvo la bailarina con los jurados en Bailando 2023 donde se lo nombró al joven, el entrevistado se sinceró: “No me molesta para nada y cuando tengo una duda, sé que tengo línea directa con ella y si pasa algo, le escribo o la llamo”.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez terminaron su relación (Foto: Instagram/fiogimenez1-cachetesierra)

“Y siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos”, continuó. Y cerró, a corazón abierto: “No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.