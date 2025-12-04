La noche de eliminación en MasterChef Celebrity tuvo de todo, pero el momento más explosivo llegó cuando Wanda Nara encaró a Cachete Sierra con una pregunta inesperada y bien picante.

Todo empezó cuando la conductora lo cruzó por sus “negocios brasileros” y no dudó en bromear al respecto.

“Tus negocios brasileros te trajeron a la gala de eliminación, Cachete”, lanzó Wanda, dejando en claro que el actor tenía la cabeza en otro lado. Cachete, fiel a su estilo, respondió con humor en un intento de hablar portugués: “La vida da y quita al mismo tiempo”.

Wanda Nara en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

Pero la cosa no quedó ahí y la conductora, entre risas, fue por más: “¿Brasilero o italiano? Tiene la cabeza en Brasil todavía, ¿usás sunga?”, preguntó, haciendo referencia al clásico traje de baño carioca.

Agustín 'Cachete' Sierra en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

Cachete no se achicó y le contestó al toque: “Apa, no me atrevo a sunga”. Y después, ya más relajado frente a cámara, se despachó con una frase que hizo estallar a todos: “Todo el paqueteiro ahí, muy muy fuerte el asunto”.

Agustín 'Cachete' Sierra en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

LA ADVERTENCIA DEL JURADO DE MASTERCHEF A CACHETE SIERRA POR SU PLATO CLÁSICO

En la gala, Cachete Sierra apostó a un clásico: lomo a la mostaza con provoleta dorada, salsa criolla y mini pan de campo. Sin embargo, la jugada no convenció del todo al jurado.

El primero en opinar fue Damián Betular, que no dudó en comparar el plato con los inicios del actor en el certamen: “Es el Cachete de la primera semana”. Cachete, lejos de quedarse callado, retrucó: “¿De la primera semana? No, yo no soy, yo soy diferente”.

El plato de Agustín 'Cachete' Sierra en Masterchef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

Pero Donato de Santis fue más directo: “Bueno, no te esmeraste mucho, fuiste a lo seguro, como dijiste, tu esencia, pero cambia un poco el chip si es que no te eliminamos hoy…”.

Wanda, siempre atenta, le preguntó: “Bueno, Cachete, ¿te querés quedar en la competencia?”. La respuesta del actor fue contundente: “Por supuesto, tengo que salir campeón”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.