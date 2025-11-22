Uno de los momentos más comentados de la nueva temporada de MasterChef Celebrity surgió cuando Cachete Sierra, inmerso en la preparación de unas pastas caseras inspiradas en una receta de su abuela, decidió acompañar el plato con una ensalada clásica de tomate, hojas verdes y una vinagreta fresca.

Lo que parecía un complemento sencillo terminó convirtiéndose en un giro total gracias a la intervención directa de Germán Martitegui, quien no dudó en modificar por completo la propuesta del actor.

Agustín "Cachete" Sierra en MasterChef Celebrity

Mientras revisaba las estaciones, el chef se detuvo frente al actor y, fiel a su estilo, lanzó una sugerencia que cambiaría todo: “Hacé una de tus vinagretas maravillosas”.

Qué consejo le dio Germán Martitegui a Cachete Sierra en MasterChef Celebrity

Sierra, seguro de su elección, le contó que había pensado en una mezcla con dos tipos de lechuga, cilantro y perejil.

Wanda Nara, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero Martitegui tenía en mente algo totalmente distinto. “Te voy a dar un re tip: vas a hacer una ensalada solamente de tomate y perejil, puede ser espectacular”, sentenció, dejando al participante visiblemente desconcertado.

Tomate y Perejil. Crédito: Instagram

La reacción de Cachete fue inmediata. Admitió que “nunca se le hubiera ocurrido” limitar la ensalada a dos ingredientes, aunque reconoció que la simpleza suele ser un camino efectivo cuando se busca resaltar sabores.

Confiado en la mirada del jurado y motivado por el desafío, abandonó su receta original y se lanzó a preparar la combinación minimalista propuesta por Martitegui, completamente distinta a la que tenía planificada.