El abanico de figuras de MasterChef Celebrity es tan diverso como explosivo. En esta edición coincidieron Emilia Attias y Luis Ventura, dos famosos que nunca mantuvieron una relación cercana.

A fines de agosto, comenzó a circular con fuerza el rumor de que la actriz estaría esperando un hijo junto a Guillermo Freire, y en el reality culinario, Emilia no perdió la oportunidad de pasarle factura al periodista, quien había sido el primero en instalar aquella versión.

Emilia Attias se le plantó a Luis Ventura (MasterChef, Telefe)

EMILIA ATTIAS CRUZÓ A LUIS VENTURA EN MASTERCHEF

Wanda Nara: -Reini, es un buen síntoma que Luis no te conozca. Significa que no tenés quilombos en tu vida. ¿Vos, Emi?

Emilia Attias: -Hoy almorzamos juntos, solos, antes de entrar acá.

Wanda: -¿Tenías relación antes del programa?

Emilia: -Desmintiendo cosas, como, por ejemplo, que yo estaba embarazada.

Luis Ventura: -Se dio una situación en la que fui el vocero.

Emilia: -Pero te expusieron mucho, porque era mentira.

Luis: -Estoy yo para hacerme responsable.

Emilia: -Está muy bien. Mejor, borrón y cuenta nueva.

