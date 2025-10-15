La cocina de MasterChef Celebrity no fue sólo tensión y técnica: también hubo lugar para la risa. En la primera participación de Emilia Attias en la segunda noche de competencia, la actriz cometió un descuido doméstico que Donato de Santis advirtió al instante.

Mientras mezclaba la masa para sus pancakes, Emilia lamió la cuchara y la volvió a introducir en el bowl. “¡Le pusiste la lengua!”, la corrigió el jurado entre risas, en un momento que quedó como anécdota de la velada.

“¡La tiro ya! Ni yo me di cuenta de que lo hice. Es fatal. Un horror”, reaccionó Emilia sorprendida y divertida, antes de seguir enfocada en su preparación. La actriz proponía unas pancakes “un poquito más altitas, gorditas y esponjosas… medio más aireadas”, según describió ante cámara.

DONATO DE SANTIS RETÓ A EMILIA ATTIAS

El jurado, a tono con la situación, no perdió la compostura del desafío: Donato mezcló el regaño con la recomendación técnica (“Andá con decisiones. Sin miedo. Tac, tac, dale vuelta”) y la aclaración noble del error culinario. Emilia, por su parte, respondió con buen humor y la típica chispa que la caracteriza: imitó el ritmo del chef y continuó la prueba.

El error de Emilia Attias que Donato de Santis no perdonó en MasterChef Celebrity: “Le pusiste la lengua” | Créditos: Captura Telefe

Más allá del blooper, la competencia exigió imaginación: a Emilia le había tocado una carta de tarot que dictaba el uso de alcaparras. “Las voy a poner arriba, con una salsa agria con huevas de salmón, eneldo y alcaparras. Medio agridulce”, explicó la participante, buscando equilibrio entre textura y sabor.