Juli Poggio no ocultó su enojo cuando le preguntaron por Brian Sarmiento, el último eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, en una nota con Sálvese Quien Pueda. Lejos de esquivar el tema, la influencer fue contundente y explicó que hay una situación personal que no le gustó nada del exfutbolista.

“Nada, que me chu… más un huevo que Brian Sarmiento. Más que nada lo digo por un comentario, que me llegó bastante personal, porque mi hermana menor es como mi hermanita y siempre la voy a cuidar”, disparó Juli, en referencia a su hermana Lolo Poggio (compañera de Brian en el reality de Telefe) sin vueltas.

“Una vez dijo como que estaría con ella, algo que me parece totalmente desubicado porque ella nunca demostró nada hacia él. Y además tiene un montón de diferencia de edad”, agregó, visiblemente molesta. Y cerró, enojada: “Eso me da mucho asco”.

Foto: Captura (América)

Foto: Instagram (@lolopoggio_)

Foto: Instagram (@bbriansarmiento)

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SABRINA ROJAS LIQUIDÓ A BRIAN SARMIENTO Y FUE LETAL: “QUÉ RARO ME CAE, ES MUY PATOTERO”

Sabrina Rojas volvió a demostrar que no tiene filtro y sorprendió con un picante comentario sobre uno de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada durante su paso por Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América en reemplazo de Yanina Latorre.

En medio del debate sobre las estrategias y los conflictos dentro de la casa más famosa del país, la conductora fue contundente al hablar de uno de los jugadores que más polémica genera entre los seguidores del reality: “Qué raro me cae Brian Sarmiento, siempre está como muy patotero”, disparó Sabrina, filosa y sin vueltas, dejando en claro su postura sobre la actitud del participante dentro del juego.

“En esta segunda vuelta vino un poco más tranquilo”, agregó. Y cerró, tajante con su opinión: “Pero cuando tenga una cosita para agrandarse, viste que él se sube a un caballo enseguida”.

Foto: Captura (América)