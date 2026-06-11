Brian Sarmiento, último eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, se sentó en el living de “A la Barbarossa” y se animó a contar detalles íntimos de la batalla judicial que mantiene con la madre de sus hijas por la cuota alimentaria.

Sin vueltas, Sarmiento explicó que la situación económica se volvió insostenible desde que dejó de jugar al fútbol profesional. “Lo que me pide la madre de las hijas mías de España es cumplir la cuota, o sea, la deuda que hay de 100 mil dólares. Yo le dije que no podía pagar más la cuota que teníamos firmada porque no juego más al fútbol”, aseguró.

El exjugador contó que intentó negociar una reducción del monto mensual para poder cumplir. “Todo lo que yo le envío no cubre la cuota y es como si no le enviara nada”, lamentó. Además, remarcó que tiene todos los comprobantes de gastos y transferencias para demostrar su voluntad de cumplir: “Todo lo que yo hice desde que dejé de jugar al fútbol fue siempre para ellas. Tengo carpetas así de todos los gastos”.

Foto: Captura de video de X (@porqueTTarg)

“No voy a renunciar al apellido de mi nena”: la firmeza de Sarmiento

En medio de la charla, Sarmiento reveló que la madre de su hija mayor le propuso una polémica solución: “Me cuesta entender, pero me dice que si le doy el apellido me saca la deuda. No. Yo no quiero renunciar al apellido de mis nenas, pero te voy a pagar la cuota si me ponés algo para pagarla”.

Brian Sarmiento de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

El exfutbolista insistió en que su intención es cumplir con la deuda, que asciende a 85 mil euros (unos 100 mil dólares), pero pidió un plan de pago acorde a su situación actual. “Yo quiero cumplir”, remarcó.

El enojo de Sarmiento por la exposición mediática

Sarmiento también se mostró molesto porque la madre de sus hijas habló públicamente mientras él estaba en la casa de Gran Hermano, a pesar de que, según él, habían acordado no hacerlo.

“Había quedado en que entraba en Gran Hermano y me dejaban trabajar tranquilo porque mi imagen se iba a dañar y tengo publicidades. Me dicen que me quede tranquilo, estaba todo arreglado, pero yo pisé la casa y al segundo ya salieron a hablar. Entonces eso ya es malicia”, disparó.

Visiblemente incómodo, pidió que el tema no se siga debatiendo en televisión: “Lo explico y quiero que se termine acá y se hable de otra cosa porque la verdad es que no me siento cómodo”.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

“Me cortaría una mano por arreglar todo”: el dolor de Sarmiento por la distancia con sus hijas

En medio de la entrevista, Sarmiento no pudo evitar quebrarse al hablar de la relación con sus hijas y la distancia que lo separa de ellas. “Lo único que quiero es lo mejor para mis hijas y siempre estuve dispuesto a dar y hacer todo por ellas”, cerró, entre lágrimas.