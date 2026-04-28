La historia familiar de Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Diana, su expareja y madre de sus dos hijas mayores, hiciera públicas declaraciones que generaron impacto y debate en redes sociales.

En una entrevista reciente, la mujer contó la determinación que tomaron las adolescentes tras años de distancia con el exfutbolista. Según relató, el conflicto no es reciente sino el resultado de una relación que se fue deteriorando con el tiempo hasta llegar a una ruptura total del vínculo familiar.

Diana aseguró que sus hijas crecieron prácticamente sin contacto con el exjugador Brian Sarmiento y que esa ausencia terminó influyendo en una decisión que marcaría un antes y un después en sus vidas.

“Hace años que no tienen vínculo”, expresó al referirse a la relación entre las jóvenes y Sarmiento, dejando en claro que la distancia emocional se volvió irreversible. De acuerdo con su testimonio, las adolescentes encontraron contención y estabilidad en la actual pareja de su madre, a quien consideran una figura paterna presente.

Diana, ex de Brian Sarmiento, tomó una tajante decisión sobre el vínculo con sus hijas: “Lo que ellas desean…”

HABLÓ LA MADRE DE LAS HIJAS MAYORES DE BRIAN SARMIENTO

El punto más fuerte de la entrevista llegó cuando Diana reveló el pedido concreto que surgió dentro del núcleo familiar: que su actual pareja pueda asumir legalmente el rol de padre. La mujer explicó que la intención es avanzar con una adopción formal que refleje la realidad afectiva que viven día a día.

Diana, ex de Brian Sarmiento, tomó una tajante decisión sobre el vínculo con sus hijas: “Lo que ellas desean…” (Foto: gentileza Telefe)

“Lo que ellas desean con el corazón es que mi pareja actual pueda adoptarlas”, señaló, al explicar que las chicas reconocen a ese hombre como su verdadero referente paternal. En ese sentido, planteó que el objetivo no es generar un conflicto mediático sino regularizar una situación emocional que, según afirma, lleva años consolidada.

La ex del futbolista sostuvo además que intentó en varias oportunidades recomponer el diálogo con Sarmiento, aunque sin resultados positivos. Incluso recordó episodios en los que habría buscado acercamientos para fechas importantes sin obtener respuesta, algo que —según su versión— profundizó la distancia entre padre e hijas.