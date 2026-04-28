Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras perder el mano a mano frente a Yipio, en una definición cargada de tensión. Pero más allá de la salida del exfutbolista, lo que rápidamente se volvió viral fue la reacción desbordada de su rival.

Gran Hermano: la explosiva reacción de Yipio tras eliminar a Brian Sarmiento

Apenas Santiago del Moro anunció en vivo que Sarmiento debía abandonar la casa, Yipio explotó de felicidad.

“¡La conch… de mi hermana! ¡Sí!”, gritó, completamente fuera de sí, mientras Brian permanecía en shock por el resultado.

Acto seguido, salió corriendo hacia el cuarto, donde descargó toda su euforia: revoleó almohadones y golpeó el colchón con el puño, sin poder contener la emoción.

Gran Hermano: la explosiva reacción de Yipio tras eliminar a Brian Sarmiento que terminó en hiperventilación (captura de Telefe)

Detrás de ella fueron Pincoya, Daniela y Manuel, que celebraron su permanencia en el reality. “¡Vamos!”, le gritó Manu, sumándose al festejo. Luego se unieron Nazareno, Titi y Juanicar, en medio de un clima de celebración total.

Visiblemente afectada por la intensidad del momento, Yipio comenzó a hiperventilar mientras agradecía el apoyo del público.“Se los agradezco mucho, aguanten un poco más, les juro que lo estoy dando todo”, expresó, entre lágrimas y exaltación.

Gran Hermano: la explosiva reacción de Yipio tras eliminar a Brian Sarmiento que terminó en hiperventilación (captura de Telefe)

Minutos después, la jugadora salió del cuarto y se acercó a despedir a Brian con un abrazo. Sin embargo, no pudo disimular su alegría por haberlo eliminado en una de las definiciones más calientes de la temporada.