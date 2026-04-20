A cinco meses de la separación, Renato Rosini rompió el silencio y fue contundente al hablar de su relación con Rosina Beltrán, a quien conoció tras su paso por Gran Hermano.

El ex participante se sinceró en el reality La Granja VIP y dejó frases explosivas sobre el final del vínculo, con la también ex GH.

Renato Rosini fue letal contra Rosina Beltrán y reveló por qué la dejó (video de La Fuente)

Renato Rosini fue letal contra Rosina Beltrán y reveló por qué la dejó

“Rosina es linda, lo máximo. Pero a ella la habían shippeado con un uruguayo que terminó ganando. Y ella dijo en un stream que él le parecía re lindo”, comenzó diciendo el joven peruano.

Y siguió: “Luego la conozco a Rosina en un stream de Telefe. Después me voy a Punta del Este por Año Nuevo. Nos vimos, hicimos click, hicimos match, pero la odio”.

“Cuando a mí me votan por segunda vez y entro a la casa de Gran Hermano, después salgo y nos damos un beso en público. A ella le cayó tanto hate que cortó todo”, prosiguió sin omitir detalles.

Imagen: TikTok @rosibeltranv28

"Me dolió y me dio bronca. Me rompió los huevos porque cuando yo salí, ella estaba obsesionada con entrar a la casa para conocer al uruguayo (Tato) y ella estaba conmigo”, detalló Renato con fuerte bronca.

En ese marco, Rosini también reveló situaciones que lo hicieron tomar distancia: “Nunca subió una foto conmigo para mi cumpleaños. Todo era oculto, oculto… yo ya estaba haciendo el luto de la relación”, disparó.

El punto de quiebre llegó cuando Rosina participó de un stream con el ex GH Tato Algorta. “Lo histeriquea mal y yo quedo como un pelotudo. Esa misma semana le terminé”, contó Renato, tajante.

Sin vueltas, cerró con una frase tajante: “Yo no me merezco eso. Yo no histeriqueo con ninguna mujer y ella sí lo hizo con alguien que me jodía”.