Rosina Beltrán (28) no para de cumplir sueños. La actriz y panelista de Empezar el Día habló en exclusiva con Ciudad Magazine sobre su primer protagónico en una serie internacional, un proyecto que la enfrentó a nuevos desafíos personales y profesionales.

En jornadas exigidas de filmación en su país natal, Uruguay, Rosina tuvo que demostrar sus dotes actorales en escenas complejas, dramáticas e íntimas junto al actor colombiano Manuel Pacheco, conocido por sus trabajos en Rojo Carmesí, Liberación y El Novicio Rebelde.

Si bien la ex Gran Hermano 2023 no spoileó el nombre de la serie ni cuando saldrá a la luz, habló a fondo de su sueño cumplido, tras su reciente paso por el set.

Rosina Beltrán habló de su primer protagónico en una serie

“Fue un desafío hermoso y muy importante en mi carrera”, afirmó Rosina

“Es una historia de amor, de un hombre lobo que para no morirse por una maldición encuentra a una mujer que lo puede salvar. Ella es una mujer inocente que nunca se había enamorado y decide ayudarlo”, reveló Rosi sobre el hilo conductor de la trama.

De la complejidad del personaje, apuntó: “Es una historia intensa, que mezcla drama, amor y superación. Mi personaje atraviesa momentos muy fuertes, de dolor, abuso, enamoramiento y crecimiento personal, y fue un papel que me exigió mucho desde lo emocional y lo actoral”.

Sobre el proyecto general, señaló: “Es una serie cuya producción original es de Estados Unidos, pero ahora llega a Latinoamérica con una nueva versión. Yo tuve el enorme privilegio de ser la protagonista, un desafío hermoso y muy importante en mi carrera”.

Cómo fueron las intensas jornadas de trabajo en Uruguay

Pese a estar cumpliendo otro de sus mayores anhelos, Rosina contó que las jornadas de rodaje fueron de mucha vorágine y exigencia.

“Para mí fue un sueño hecho realidad. Actuar es una de mis grandes pasiones, y cuando me llegó la propuesta no podía creer que era para un rol protagónico. Fue una mezcla de felicidad, nervios y mucha emoción. Desde el primer momento supe que iba a dejarlo todo”, expresó la actriz.

Sobre las arduas horas de trabajo, apuntó: “Fueron días intensos: se grabaron 80 capítulos en solo seis días, algo que normalmente lleva más de un mes. Grabábamos hasta 20 capítulos por día, con jornadas larguísimas, pero la energía del equipo era increíble. Estuve 100% enfocada en el proyecto”.

Rosina también destacó el rol clave de su coach actoral: “Conté con el acompañamiento de Lili Popovich, que vino especialmente desde Argentina para estar conmigo. Su guía y contención fueron fundamentales; fue un sostén enorme en este proceso”.

Rosina habló de su trabajo en equipo con Manuel Pachecho: “Fue un gran compañero”

“Compartí protagónico con el actor colombiano Manuel Pacheco, un gran compañero dentro y fuera del set”, dijo la uruguaya.

Y destacó: “Su profesionalismo y su energía hicieron que todo fuera más fácil, y disfrutamos mucho de cada escena juntos”.

Rosina Beltrán y Manuel Pacheco en el set

Cómo se sintió Rosina en las escenas íntimas con Manuel Pachecho

Sobre las escenas más sensibles de la serie, Rosina fue muy sincera: “Fueron las más desafiantes para mí, sin duda. En esas escenas contamos con una coach de intimidad, Caro Piñeyro, que fue un amor y creó un espacio súper seguro y cuidado”.

“Antes de grabar, marcamos juntos los límites, lo que sí y lo que no queríamos, y luego ensayamos todo con mucho respeto. En el set, durante la filmación, solo estaban el director y los camarógrafos necesarios para mantener un ambiente cómodo”, reveló.

Sobre su galán, destacó: “Manuel fue fundamental. Desde el primer día me hizo sentir muy cómoda, tranquila y acompañada. Hubo mucha comunicación y confianza entre nosotros, y eso se nota en cámara. Cuando hay respeto y conexión, todo fluye de una manera mucho más natural”.

