A Rosina Beltrán (28) le gusta la adrenalina y no le teme a los desafíos. A un año de salir de la casa de Gran Hermano, la uruguaya debutó como panelista en Empezar el Día, programa en el que se luce de 10 a 12 horas por Ciudad Magazine.

Con los brazos abiertos para recibir nuevas propuestas, Rosina habló con Ciudad de su agitado y próspero presente profesional, opinó de las cancelaciones, reflexionó sobre el impacto de las redes sociales y de la fama en su vida, y explicó por qué resguarda tanto sus vínculos más íntimos.

Foto: gentileza Rosina Beltrán.

-Debutaste como panelista en Empezar el Día, ¿cómo te sentís en este nuevo desafío laboral?

-Estoy muy contenta con esta nueva etapa como panelista. Es un rol completamente distinto a todo lo que venía haciendo y me encanta explorar otra faceta mía.

También es un desafío y me lo tomo con mucha responsabilidad. Hay que opinar con mucho respeto, hay que estar informado constantemente.

Yo estoy más en la parte de artistas, moda y jóvenes. Me gusta mucho poder sumar mi mirada fresca y conectar con la gente desde otro lugar. Además de crecer profesionalmente en un formato que no me imaginaba y que hoy disfruto un montón.

Aprendo mucho de mis compañeros y del equipo de producción. Me hacen sentir cómoda y acompañada. A mí siempre me gustó comunicar y siento que es una oportunidad que me está abriendo nuevas puertas para seguir formándome y para crecer en los medios.

-Se te ve muy aplicada, atenta al programa, siguiendo la rutina. ¿Sos una mujer disciplinada?

-Totalmente. Soy mujer capricorniana y cuando me propongo algo voy con todo. Me gusta aprender y mejorar para estar a la altura. Este nuevo rol me lo tomo con mucha disciplina y compromiso.

-¿Esa disciplina la trasladás a tu vida cotidiana?

-Sí, soy disciplinada y soy muy autoexigente conmigo misma en la vida en general. Es algo positivo y a la vez negativo porque muchas veces cuando las cosas no salen como quiero me frustro.

Pero también la exigencia me llevó a lograr todo lo que me propongo. Tiene que haber un equilibrio.

Rosina Beltrán, en Empezar el Día.

-El primer día de programa diste mal una información sobre Morena Rial y te fumaron en las redes sociales. ¿Qué pensás de las cancelaciones?

-Cuando uno arranca en algo nuevo las criticas aparecen, y está bien, yo las recibo con humildad. Trato de escuchar lo que me suma y soltar lo que no me construye.

Eso fue tremendo porque me confundí en una palabra. Yo quise decir “terapia intensa” y dije “terapia intensiva”, y me mataron de todos lados. El que no tiene boca, no se equivoca.

Yo no me lo tomo personal porque sé quién soy y me quedo con todo lo que estoy trabajando para estar en el programa. ¿Quién no se equivoca?

-¿Te afecta el hate?

-A veces me afecta, pero es momentáneo. Me afecta por una hora y después lo suelto.

Tengo fácil poder de adaptación y pocas cosas me afectan. Estoy muy segura de quién soy.

-Siendo influencer, ¿logras desconectarte en algún momento de las redes sociales?

-Para mí es fundamental desconectarme de las redes. Me encanta estar en contacto con mi comunidad, pero valoro mucho mi espacio personal y mis momentos reales, sin pantallas, porque si no cortás te absorben.

Tengo ratos donde dejo el celular, me conecto conmigo, con mi familia, con mis amigas. A mí me gusta conectar mucho con la naturaleza. Eso es algo que acá, en Buenos Aires, me falta bastante.

En Uruguay siempre iba a la playa a ver la luna, a escuchar el mar. Eso era sanación para mí. Tener esos momentos es muy importante.

Foto: Instagram de Rosina Beltrán.

-¿Lograste adaptarte a la Argentina o extrañás la vida que tenías en Uruguay?

-Me adapté muy bien a la Argentina. Me encanta vivir acá. Es otro ritmo de vida, completamente diferente al de Uruguay, que es mucho más calmo.

Acá estoy todo el tiempo a 220, de un lado a otro y haciendo cosas. La ciudad te lleva a estar así. Por eso disfruto mucho estar más desconectada cuando viajo a Uruguay.

Lo que sí extraño mucho es a mi familia y a mis amigas. Yo confío en muy poquitas personas.

Soy muy sociable, pero me cuesta abrirme, más en el medio en el que trabajamos, que sabemos que no es fácil.

Extraño mis vínculos de amistad y de familia.

-Siempre destacás ser muy desconfiada, ¿reconocés el por qué? ¿Tuviste muchas decepciones?

-Sí, soy muy desconfiada. Yo soy muy fiel a mi intuición y me permito abrirme con las personas que siento que son genuinas.

La desconfianza no me frena, pero sí me hace ser bastante más selectiva. En profundidad me permito abrirme con poca gente.

-¿Es por ese motivo que resguardas tanto tu vida privada, tus vínculos?

-Siempre fui de resguardar mi vida privada, mis vínculos, desde antes de Gran Hermano. Valoro mucho mi vida privada, más ahora que estoy tan expuesta.

En las redes todo se amplifica y las intenciones no siempre son las mejores. Por eso prefiero mantener ciertos aspectos más reservados, especialmente cuando se trata de mis vínculos más cercanos.

-Vos cuidás tu intimidad, pero hoy siendo panelista te toca dar opiniones de la vida de los demás. ¿Cómo manejás esa contradicción?

-No es lo que más me gusta opinar sobre la vida de los demás, y lo tengo en cuenta. Como panelista mi enfoque está en los jóvenes, en los artistas.

Prefiero hablar de cuestiones que nos impacten a todos, donde pueda aportar algo desde mi experiencia. Igualmente, siempre trato de opinar con respeto, poniéndome en el lugar del otro y con empatía.

Trato de opinar con una mirada constructiva y no caer en las críticas destructivas.

Foto: gentileza Rosina Beltrán.

ROSINA BELTRÁN, EL ANTES Y EL DESPUÉS DE SU PASO POR GRAN HERMANO 2023

-¿Cuál es el sueño más grande que cumpliste desde que entraste a Gran Hermano?

-Uno de los sueños más grandes que cumplí fue poder conectar, de una forma tan genuina, con mi comunidad, las Rositas y los Rositos. Nunca imaginé que iba a tener una base de seguidores tan leales, tan fieles. Eso lo valoro muchísimo.

Además, Gran Hermano me abrió muchas puertas laborales. Se ampliaron las oportunidades. Trabajo con marcas increíbles, hago proyectos que veía lejano y viajo internacionalmente con marcas que siempre soñé.

Eso me da mucha felicidad. Yo quiero seguir construyendo, quiero seguir logrando las cosas que quiero. Para mí es un constante hacer para que sigan llegando esas oportunidades.

Nunca hay que quedarse quieto. Siempre hay que estar en constante formación.

-Ese es el balance positivo de lo que te dio la fama, los medios y tu constante hacer. ¿Cuál es el lado B que no disfrutás tanto?

-El lado B de la fama es el libre albedrío, que cualquier persona pueda opinar de tu vida. Sé que es consecuencia de mi trabajo, pero que opinen libremente y estar expuesto constantemente, a veces, no lo disfruto tanto.

-¿Qué proyectos laborales tenés por delante?

-Estoy muy feliz con mi presente y me esperan proyectos laborales que me tienen muy emocionada. Se vienen más viajes internacionales y con marcas increíbles.

Además, estoy enfocada en formarme en áreas como la actuación y la locución, que me abrirán las puertas de proyectos más grandes. Como siempre digo, lo mejor está por venir.

Sé que va a ser complicado organizar todo, pero soy capricorniana y cuando me propongo algo lo cumplo. El crecimiento nunca termina y quiero estar preparada para lo que venga, por más que no tenga mucho tiempo para descansar.

No es momento para descansar. Asi que estoy muy motivada y ansiosa por todo.

-Con tanto trabajo, ¿hay tiempo para el amor?

-Hoy estoy muy enfocada en el trabajo y en todo lo que estoy construyendo, pero claro que el amor siempre tiene un lugar. No me gusta mucho exponer esa parte porque lo más lindo se vive en privado.

Que fluya. Lo que importa es que estoy bien, disfrutando mucho de este presente.

