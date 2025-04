A casi un año de su primera campaña internacional en Italia, Rosina Beltrán volvió a Europa para representar a una reconocida marca de fragancia, esta vez, con sede en Francia.

Agradecida por su desarrollo profesional, tras la mega exposición que le dio su paso por Gran Hermano 2023, la uruguaya charló con Yuyito González desde París y le dio detalles de su viaje.

El 5 de mayo, Rosi se reincorporará a Empezar el Día, programa de Ciudad Magazine en el que debutó como panelista.

QUÉ FUE A HACER ROSINA BELTRÁN A FRANCIA

“Vine a hacer una campaña para una fragancia hermosa. Estamos haciendo shoting todos los días. Yo soy embajadora de la marca de Uruguay… Estoy feliz”, dijo Rosina desde Francia, acompañada por dos modelos.

Y continuó: “Nos llevaron a recorrer varios lugares, como Torre Eiffel, y a la noche nos llevaron al Río Sena a hacer la campaña. Fue hermoso, en un barco”.

“El fin de semana me voy a España. Voy sola. Me saqué un hotel en Barcelona. Me encanta viajar sola. Y voy a conocer porque no conozco. El domingo a la noche me voy a Argentina”, agregó Rosi. Y adelantó, misteriosa: “Se vienen dos viajes más en el año y dos proyectos que no puedo contar mucho”.

