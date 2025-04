A un año y cuatro meses de saltar a la fama por su ingreso a la casa de Gran Hermano, Rosina Beltrán debutó como panelista en Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González en Ciudad Magazine, y opinó con contundencia de los temas de actualidad.

El primero que se puso sobre la mesa fue la compleja situación judicial de Morena Rial.

“Yo quedé sorprendida con las disculpas de Morena Rial en las últimas horas en las redes sociales. Disculpas raras, pidiendo perdón por todo lo acontecido este último mes. Me llamó mucho la atención. Me cuesta creer si son realmente genuinas o son para limpiar su imagen”, dijo la ex GH, luego de que salieran a la luz polémicos chats de la hija de Jorge Rial planeando delitos.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el dia.

En ese marco, Lucas Bertero le contestó a Rosi: “No le creemos nada. No son genuinas las disculpas. Ella pide disculpas, y dice ‘macana, error que cometí‘. Salir a robar con tu hijo en brazos no es un error. Ella usó a su hijo para salir a delinquir. Puso en riesgo su vida”.

“La Justicia le dio una segunda oportunidad. Porque le dieron una excarcelación extraordinaria”, expuso el panelista.

Interesada en la opinión de la uruguaya, Yuyito González le preguntó: “Rosi, ¿vos la conocés a Morena?”.

Y ella contestó: “Sí, la conozco por el mundo del espectáculo. Creo que hay ciertos límites que no se tienen que cruzar. No estoy de acuerdo en todo lo que aconteció con ella”.

“Según ella, está siguiendo una terapia intensa y todo lo impuesto por la Justicia tras la excarcelación”, concluyó Rosina Beltrán, poniendo en duda la palabra de Morena Rial.

Foto: Instagram (@moreerial)

QUÉ DIJO MORENA RIAL EN SU SORPRESIVO POSTEO

“Quiero comunicarles que, como me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al tiempo de excarcelarme, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre Jorge Rial, mi hermana y mis hijos, sumado al compromiso de conducta que comprometí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri y la oportunidad que me brindó la Justicia al concederme esta excarcelación extraordinaria, sigo manteniendo mi actitud de evitar todo tipo de declaración periodística”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en un posteo que subió a Instagram Stories.

“He hablado mucho con mis abogados y, sinceramente, pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días. He aprendido mucho y estoy aprendiendo más. También estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”, agregó.

“Independientemente, las determinaciones que la Justicia dispuso hacia mí, destaco la preocupación de la jueza de garantías en el seguimiento cercano de mis tratamientos. Me hace muy bien este control y tanto con mis abogados, la jueza, mi familia y los profesionales, agradezco esta oportunidad y la contención que me dan”, añadió.

Y siguió: “Con respecto a los chats que tomaron conocimiento público a través de un abogado poco profesional que está en la causa, y cuya identidad se conoce perfectamente, solo quiero informarles que estoy a disposición de la Justicia y que voy a comparecer con mis abogados al primer llamado que me efectúen, y que más allá de lo que se desprende de su lectura y los chats mezclados y a favor que han salido, brindaré testimonio en ese acto de defensa”.

“¡Respondo únicamente por mí, no por los demás imputados! Agradezco profundamente a @alejandro_cipolla por su excelente desempeño, demostrando que es uno de los mejores abogados del país. Por eso mismo, lo sigo eligiendo junto a @pierrimiguelangel”, cerró Morena, tajante.

Foto: captura de pantalla del Instagram de Morena Rial.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.