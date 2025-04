A poco de que se conocieran los fuertes chats de Morena Rial en lo que quedaría demostrado el intercambio que tuvo con una banda para salir a robar con Amadeo, su bebé de 6 meses (fruto de su relación con Matías Ogas), la hija de Jorge Rial rompió el silencio en las redes.

“Comunico por medio de la presente, que no voy a brindar entrevistas ni comentario algunos respecto a los chats que fueron filtrados a la prensa. ¡Ya me puse a disposición de la Justicia y reconocí mis errores!”, comenzó diciendo Morena en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Espero que respeten mi decisión. Está mi abogado @pierrimiguelangel trabajando en la causa, tratando de solucionar los errores que cometió Fernando Burlando. Por ese motivo fue que lo aparté”, agregó Morena (que también es madre de Francesco con Facundo Ambrosioni), disparando, sin filtro, contra el letrado que tuvo por muy corto tiempo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial)

Y cerró, tajante: “¡Ahora, viendo los chats en todos los medios de comunicación, entiendo que fue acertada mi decisión! ¡Lo único que lamento fue apartar a @alejandro_cipolla ya que, por sus propios méritos, consiguió mi libertad, y no Burlando como quiere hacer creer!”.

Morena Rial: “Comunico por medio de la presente, que no voy a brindar entrevistas ni comentario algunos respecto a los chats que fueron filtrados a la prensa. ¡Ya me puse a disposición de la Justicia y reconocí mis errores!“.

LA FUERTE DECISIÓN QUE HABRÍA TOMADO JORGE RIAL EN MEDIO DEL ESCÁNDALO DE MORENA Y SU BEBÉ

En medio de la polémica que despertaron los chats de Morena Rial que dio a conocer Martín Candalaft en El Diario de Mariana donde mantendría un intercambio con la banda con la que planificaría robos, Yanina Latorre sorprendió con su información en vivo.

“Morena no es una madre hábil para cuidar a su bebé. No nos olvidemos que ella tiene un hijo mayor (Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni) al que abandonó y nunca intentó revincularse. No fue a ninguna de las audiencias y desde diciembre que no lo ve”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese quien pueda.

“Ese nene está viviendo con su papá (en Córdoba). Ella también tuvo muchos líos en Córdoba porque le afanó al cuñado y tiene un montón de causas. Su papá, Rial, quiso ocuparse del niño y no lo dejó. Ella lo termina dejando en Córdoba y este chiquito va por el mismo camino”, agregó.

Foto: Instagram (@moreerial)

“Hoy me contaron que Jorge Rial habría dicho a su entorno que él tiene ganas de sacarle el bebé a More porque es una locura. Igual, en esta lo entiendo a Rial”, cerró Yanina, dando a conocer las intenciones que tendría el conductor y periodista en medio de este escándalo.