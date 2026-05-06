Juan Otero confirmó su sorpresiva separación de Mateo Lofeudo, a un año de haber blanqueado su relación.

El joven influencer, hijo de Florencia Peña y Mariano Otero, compartió su dolor y dejó en claro que, aunque el noviazgo terminó, los sentimientos siguen intactos.

Qué dijo Juan Otero de su separación de Mateo Lofeudo

Qué dijo Juan Otero de su separación de Mateo Lofeudo

En diálogo con Previate esta, Otero fue directo sobre su presente: “Estoy recientemente separado. En duelo. Tengo dos tatuajes, imaginate”.

“Y sí, los recomiendo porque lo amo para toda la vida. No me arrepiento de nada en mi vida. Hagan lo que quieran, total se puede borrar”, agregó.

Juan Otero rompió el silencio tras separarse de Mateo Lofeudo (fotos de Instagram)

A pesar del difícil momento, también contó cómo lo transita: “Salgo de joda para polarizarlo, pero estoy re en duelo”.

Lejos de cerrar la puerta a una reconciliación, el hijo de Flor Peña fue contundente sobre sus sentimientos: “Obvio que se puede volver con un ex. Mateo es el amor de mi vida y lo va a ser siempre. No voy a buscar a nadie. Te amo, te amo, te amo”.

Además, Juan Otero dejó una reflexión sobre los vínculos: “Si se enamoran, sean responsables afectivamente”.