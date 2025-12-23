Florencia Peña se refirió al presente sentimental de su hijo Juan Otero (17) y habló con total sinceridad sobre el vínculo que mantiene con su novio, Mateo Lofeudo.

En una charla distendida en La mañana con Moria, la actriz contó cómo vive esta etapa y reconoció que suele aconsejarlo para que no caiga en actitudes tóxicas.

FLOR PEÑA HABLÓ DEL NOVIAZGO DE JUAN Y MATEO

“Él está en pareja ahora, está en pareja con un chico que lo vuelve loco. ¡Qué pesado!”, expresó Flor en el mano a mano con Moria Casán.

Peña contó que ya conoce a Mateo y destacó el buen vínculo familiar: “Están juntos hace como un año. Obvio que me lo presentó, divino. Está mucho en casa”.

Juan Otero y Mateo Lofeudo (Foto: Instagram @juanoterook y @mateolofeudo_)

Sin embargo, la actriz también habló de los conflictos propios de la edad y de la generación actual. “Son una generación distinta, complicada. Nuestra época era distinta".

Peña argumentó que “se stalkean y tienen aplicaciones para ver dónde está el otro”.

En ese sentido, Florencia remarcó que habla mucho con su hijo y que incluso está haciendo terapia. “Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico... Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo”.

