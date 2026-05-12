Tras su escandalosa separación de Martín Migueles, ocurrida a pocas horas de que la Justicia embargara al empresario cambiario por una cifra multimillonaria, se supo que Wanda Nara (39) habría encontrado consuelo en los brazos de Agustín Bernasconi (29), su coprotagonista en la película que filma en Uruguay.

La primicia la brindó este lunes Juan Etchegoyen, quien contó que la cercanía de la mediática con el actor le habría dado un ataque de celos a Martín Migueles, cuestión que habría llevado a la disolución de la pareja tras algunas crisis.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero Yanina Latorre brindó más información este martes en SQP, donde contó que una informante le dijo: “Nuestra chica ya tiene chongo”. “Empezamos a hablar y me tiró el nombre”, agregó Yanina, que certificó que se trataba de Bernasconi.

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“No creo que le dure porque este chico no viene flojo de papeles porque viste que a Wanda cuando le decís que no, que no, que no, más quiere seguir con ese tipo de personas”, agregó Yanina, sobre el legajo del actor. “Es un señor, no tiene problemas con la Justicia, es prolijo. Es limpio porque es una persona que no tiene quilombos”, señaló la conductora.

“El día que me subí a un avión con él se le transformó la cara de miedo”, dijo Yanina, que volvió arriesgó que la mediática sería capaz de llevar a Bernasconi a la entrega de los Martín Fierro, el lunes próximo.

Agustín Bernasconi, Zaira y Wanda Nara y Marcelo de Bellis (Foto: Instagram @agusbernasconi07)

“Yo lo entrevisté a Agustín la semana pasada y me lo negó a muerte”, dijo Pía Shaw. “Parece que hay muchas escenas de sexo en la película, y que después de esas escenas, ambos se habrían quedado calientes y concretaron”, cerró Yanina.

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