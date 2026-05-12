Las internas en Telefe están que arden y ahora se reavivó la pulseada entre Wanda Nara y Verónica Lozano, cuando directivos del canal se la jugaron por una de sus conductoras y relegaron a otra, luego de que también Marley admitiera rispideces con Santiago del Moro.

“En Telefe ya tienen armada la grilla de lo que va a ser después del Mundial hasta fin de año. Donde va a estar Popstar, el programa que va a producir Gustavo Yankelevich”, contó Carlos Monti.

Entonces, el conductor de MBA explicó: “Se esperaba Bake off con Vero Lozano... Pero no va a ocurrir porque la idea es volver a poner Masterchef Celebrities”.

Verónica Lozano

Es decir, Wanda Nara habría logrado el visto bueno de los nuevos directivos de la emisora en detrimento de Verónica Lozano. “Hay un lío bárbaro. No saben cómo decírselo a Vero”, blanqueó.

Por qué Telefe optó por Wanda y marginó a Vero

“Estaba todo listo para que Vero Lozano fuera la nueva conductora de Bekoff. Pero algo pasó en el medio... La gente que toma la decisión pensó: 'Masterchef. Cerró muy bien. Con 15 puntos. Bake off puede ser un gran signo de interrogación. Vamos a lo seguro’“.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Ahí, Monti enfatizó: “La realidad es que Telefe banca a Wanda Nara”.

“¿Ustedes vieron la historia vertical que se estrenó? Está toda vendida. Entonces, el argumento que esgrime la parte comercial es que Wanda vende”, cerró Carlos Monti con crudeza sobre los recelos entre Wanda Nara y Verónica Lozano.