El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo luego de que Ana Rosenfeld revelara un dato clave sobre la relación: la conductora le habría pedido especialmente que investigara al empresario apenas empezaron los rumores sobre la causa judicial y su vida privada.

Según contó la abogada en diálogo con LAM, Wanda quiso interiorizarse sobre el presente judicial y personal de Migueles cuando comenzaron a surgir distintas versiones sobre su situación legal. Lejos de ignorar los rumores, decidió recurrir a alguien de máxima confianza para obtener información concreta.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Movilpress).

“Ya no está con él. En el momento que ella empezó a salir con Martín Migueles no sabía absolutamente nada, estaba desconectada de la vida privada de él. Después empezaron a aparecer algunas cosas y Wanda decía ‘Ana, ¿me lo podés chequear?’“, contó la letrada en el vivo de América.

QUÉ LE PIDIÓ WANDA NARA A ANA ROSENFELD

De acuerdo con lo revelado por Ana Rosenfeld, Wanda fue directa al momento de consultar por Martín Migueles. La conductora quería saber si existían causas judiciales, denuncias o problemas que pudieran comprometerla públicamente.

La letrada explicó que la mediática le solicitó “chequear” el historial del empresario y averiguar qué tan avanzadas estaban las investigaciones en su contra. La decisión habría surgido por una cuestión de cuidado personal, pero también para proteger su imagen pública y a su entorno familiar.

Ana Rosenfeld habló de Wanda Nara en LAM (Foto: captura de América).

Este movimiento de Wanda dejó en evidencia que, antes de formalizar cualquier relación, prioriza conocer en profundidad a las personas que ingresan a su círculo íntimo: “Realmente ella nunca estaría al lado de un señor que tuviera problemas legales“, sentenció la abogada.

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