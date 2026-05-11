En medio de los rumores de crisis y separación entre Wanda Nara y Martín Migueles, quien rompió el silencio fue Maxi López, quien sorprendió al hablar de este misterioso vínculo.

El exfutbolista habló en un móvil para Intrusos y terminó generando aún más especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda, especialmente por la naturalidad con la que habló de Migueles y su cercanía con la familia.

“Compartimos el cumpleaños de uno de los chicos, obviamente, porque lo festejaron en casa de Wanda”, contó Maxi, confirmando que el empresario estuvo presente en un encuentro familiar.

Foto: Captura (América)

Cuando el cronista quiso saber si Migueles y Wanda seguían juntos, Maxi evitó dar una confirmación tajante, aunque su reacción llamó la atención: “La verdad es que no lo sé, habría que preguntarle a Solange cuando vuelva”, respondió, utilizando el apodo con el que llama a Wanda.

Además, el entrevistado reveló que mantiene buena relación con Migueles: “Me invitó varias veces a jugar al fútbol. Yo le digo: ‘No juego más al fútbol, ahora cocino, soy streamer, soy actor, entonces no juego más a la pelota’”.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @naiaravecchio)

Sin embargo, cuando los periodistas insistieron con que resultaba raro que no supiera si Wanda estaba separada o no, teniendo la confianza que tiene con ella, el exjugador fue contundente: “No me meto más ahí”.

Las declaraciones de Maxi López no hicieron más que alimentar las versiones de reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles, justo cuando el empresario atraviesa días de fuerte exposición mediática.

Maxi López: “Compartimos (con Martín Migueles) el cumpleaños de uno de los chicos, obviamente, porque lo festejaron en casa de Wanda”.

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LA MAMÁ DE WANDA NARA REVOLUCIONÓ LAS REDES CON UNA FOTO EN LA INTIMIDAD DE SU CASA: ¿ES MARTÍN MIGUELES?

Las redes volvieron a hacer de las suyas y esta vez los protagonistas fueron Nora Colosimo y Martín Migueles. Todo comenzó cuando Pochi de @gossipeame, compartió una serie de historias de Instagram que despertaron rumores de reconciliación del empresario con Wanda Nara.

En una de las imágenes se puede ver a Nora disfrutando del partido de Boca desde su living junto a varias personas. Pero lo que llamó la atención de los seguidores fue un detalle puntual: un hombre sentado detrás de ella, con pelo oscuro y zapatillas blancas, que muchos señalaron podría tratarse de Migueles.

“¿El de atrás del lunar de Nora será Migueles viendo el partido de Boca? Pelo oscuro, zapatilla blanca… ¡Muy Migueles mood!”, escribió Pochi sobre la foto, alimentando las especulaciones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame)

La historia no terminó ahí. Horas después, la panelista compartió otro mensaje enviado por un seguidor que aseguraba haber identificado al misterioso acompañante: “Parece que es Maxi”, le escribieron, en referencia al otro hombre que aparece en la imagen.

Lejos de aclarar el misterio, las publicaciones aumentaron las dudas sobre el presente sentimental de Wanda y Martín, quienes en las últimas semanas quedaron envueltos en fuertes rumores de crisis y separación.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?