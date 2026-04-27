En medio de su presente laboral en Uruguay, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un gesto romántico que tuvo su pareja, Martín Migueles. Sin embargo, lejos de tratarse de un simple acto de amor, en el programa Infama desmenuzaron cada detalle, y hasta hablaron de una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó con la llegada de un ramo de flores al set donde Wanda se encuentra grabando: “Te amo mucho. Martín”, se pudo leer en la tarjeta del posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

Según comentaron, las flores habrían sido enviadas desde Montevideo, donde la mediática está instalada por trabajo. Sin embargo, el estado del ramo generó suspicacias: “Las veo raras… hasta déjame dudar que Wanda no se las haya automandado”, deslizaron, recordando viejas prácticas del ambiente artístico.

Foto: Captura (América)

Pero el momento más picante llegó después. En sus redes, Wanda publicó una imagen con una palabra que hizo estallar las interpretaciones: “Motorhome”. Para los panelistas, fue un mensaje directo y sin filtro.

“Es un palo para la China”, aseguraron, vinculando la referencia al escándalo que la China tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain cuando estaba grabando la película El hilo rojo, donde conoció y se enamoró de Benjamín Vicuña, en medio de fuertes rumores de infidelidad.

¡Dio que hablar!

Foto: Captura (América)

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WANDA NARA MOSTRÓ LAS PRIMERAS ESCENAS CON EL PERSONAJE DE CHINA SUÁREZ EN SU SERIE Y REVOLUCIONÓ LAS REDES

El esperado proyecto de Wanda Nara continúa dando de qué hablar, y esta vez la empresaria sorprendió a sus seguidores con un posteo en sus redes sociales que dejó sin palabras a todos. La protagonista de la serie vertical que protagonizará con Maxi López y que promete ser un éxito rotundo, mostró las primeras imágenes de sus escenas junto al personaje de Eugenia “La China” Suárez, un momento clave en la historia que ya está siendo analizado por los usuarios.

La encargada de ponerse en la piel de la eterna rival de Wanda es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés que es pareja de Esteban Lamothe.

En la imagen, que subió a Instagram Stories, se ve a Wanda con cara serie, frente a un espejo. A su lado, Débora (en el rol de Eugenia) también está con un gesto parecido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.