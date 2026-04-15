El esperado proyecto de Wanda Nara continúa dando de qué hablar, y esta vez la empresaria sorprendió a sus seguidores con un posteo en sus redes sociales que dejó sin palabras a todos. La protagonista de la serie vertical que protagonizará con Maxi López y que promete ser un éxito rotundo, mostró las primeras imágenes de sus escenas junto al personaje de Eugenia “La China” Suárez, un momento clave en la historia que ya está siendo analizado por los usuarios.

La encargada de ponerse en la piel de la eterna rival de Wanda es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés que es pareja de Esteban Lamothe.

En la imagen, que subió a Instagram Stories, se ve a Wanda con cara serie, frente a un espejo. A su lado, Débora (en el rol de Eugenia) también está con un gesto parecido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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WANDA NARA YA TIENE SU SERIE VERTICAL Y EL CASTING EXPLOTA: QUIÉN HARÁ DE LA CHINA SUÁREZ

El fenómeno de las series verticales pisa fuerte en Argentina y ahora suma un condimento explosivo: la vida sentimental de Wanda Nara se convertirá en ficción con Triángulo amoroso, una producción pensada para celulares que promete mezclar humor, drama y mucha picardía mediática.

La expectativa creció en las últimas horas cuando se conocieron detalles del elenco, que recreará —con guiños y exageraciones— algunos de los episodios más escandalosos del vínculo entre Wanda y Maxi López.

Pero sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a Eugenia “La China” Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa y debate en redes.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En tanto, Nishimoto dará vida a Valeria (inspirada en la China), mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un falso jugador europeo, Lucas Spadafora como Tony y Georgina Barbarossa en el rol de abogada de Wanda.

Como guiño directo al mundo del espectáculo, la serie incluirá a Yanina Latorre como conductora de un programa de chimentos y a Pía Shaw como panelista, reforzando el tono actual.

Con formato vertical —ideal para redes sociales— Triángulo amoroso buscará innovar en la manera de contar historias basadas en escándalos reales, apostando a un consumo rápido, directo y altamente viral.