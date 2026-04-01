Siempre lista para marcar agenda, Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con un posteo tan sensual como enigmático. Y, fiel a su estilo, dejó una pista que muchos interpretaron como una indirecta con destinataria clara: Eugenia “la China” Suárez.

Desde la intimidad de su habitación, Wanda compartió una foto en primer plano, recostada y con una pose súper sugerente y poca ropa, donde se la ve mirando fijo a cámara. Pero más allá de la imagen —que rápidamente levantó temperatura— lo que detonó el revuelo fue el texto que eligió para acompañarla.

“JAPÓN me tieneeee (emoji de fueguito)”, escribió, sumando un emoji que no tardó en despertar especulaciones. ¿El motivo? Muchos usuarios en redes no dudaron en vincular ese detalle con Eugenia Suárez, cuyo usuario de Instagram es @sangrejaponesa). Además, la actriz reconoció en varias notas que es su sueño conocer este destino, lugar que acaba de visitar Wanda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperar, las interpretaciones no tardaron en multiplicarse: mientras algunos creen que se trató de un mensaje casual, otros están convencidos de que Wanda lanzó un dardo sutil pero filoso, reavivando una rivalidad que cada tanto vuelve a escena.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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WANDA NARA REAVIVÓ LA POLÉMICA CON LA CHINA SUÁREZ CON UN TREMENDO GESTO EN LAS REDES: ¿INDIRECTA LETAL?

Siempre un paso adelante cuando se trata de marcar agenda, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una imagen que no pasó desapercibida y que muchos señalaron como un posible indirecta letal a Eugenia “la China” Suárez.

En sus redes, la empresaria publicó una foto desde Japón, luciendo un elegante bolso rosa y marrón de Louis Vuitton, acompañado por un fondo de Hello Kitty que le sumó un toque lúdico y llamativo. Sin embargo, el detalle no fue el accesorio en sí, sino su historia.

Es que ese mismo modelo ya había sido protagonista meses atrás en el perfil de la China, quien en aquel momento lo mostró orgullosa y generó todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero ahora, con la publicación de Wanda, las comparaciones fueron inevitables y las sospechas también. En aquella oportunidad, Eugenia había escrito en su posteo: “La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. @mauroicardi. Te amo”.

Un mensaje que en su momento dio que hablar por la mención a Mauro Icardi, la actual pareja de la China y ex de Wanda con quien tiene dos hijas, y el contexto de su vínculo. Por eso, la reciente historia de Wanda no tardó en ser leída por muchos como una posible indirecta, sobre todo teniendo en cuenta el historial mediático entre ambas.