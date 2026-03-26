Siempre un paso adelante cuando se trata de marcar agenda, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una imagen que no pasó desapercibida y que muchos señalaron como un posible indirecta letal a Eugenia “la China” Suárez.

En sus redes, la empresaria publicó una foto desde Japón, luciendo un elegante bolso rosa y marrón de Louis Vuitton, acompañado por un fondo de Hello Kitty que le sumó un toque lúdico y llamativo. Sin embargo, el detalle no fue el accesorio en sí, sino su historia.

Es que ese mismo modelo ya había sido protagonista meses atrás en el perfil de la China, quien en aquel momento lo mostró orgullosa y generó todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero ahora, con la publicación de Wanda, las comparaciones fueron inevitables y las sospechas también. En aquella oportunidad, Eugenia había escrito en su posteo: “La cartera más linda del mundo. Gracias mi amor por la sorpresa. @mauroicardi. Te amo”.

Un mensaje que en su momento dio que hablar por la mención a Mauro Icardi, la actual pareja de la China y ex de Wanda con quien tiene dos hijas, y el contexto de su vínculo. Por eso, la reciente historia de Wanda no tardó en ser leída por muchos como una posible indirecta, sobre todo teniendo en cuenta el historial mediático entre ambas.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

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ESCÁNDALO TOTAL: WANDA NARA ACUSÓ A LA CHINA SUÁREZ DE FORZAR A SUS HIJAS A VIVIR UN MOMENTO VIOLENTO

El conflicto mediático entre Eugenia ‘la China’ Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y polémica. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (y que después fue replicado en la cuenta oficial de Instagram del programa), un episodio ocurrido en el Barrio Chino dejó al descubierto el nivel de exposición y presión que rodea a las protagonistas.

“Un grupo de adolescentes le gritó a la China ‘aguante Wanda’ y ella los arrancó a putear”, contó la conductora, sin filtro, describiendo una escena que rápidamente escaló. El detalle que más indignación generó fue que, según el relato, todo ocurrió “con las nenas en el medio”, lo que volvió el momento aún más delicado.

Pero eso no fue todo. Yanina agregó un dato que encendió aún más la polémica: “Ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”, detalló. Una frase que deja entrever que el conflicto entre los adultos estaría impactando directamente en la rutina de los chicos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sqp_oficial) Por: Fabiana Lopez

Lejos de calmarse, la interna entre la actriz y la empresaria sigue sumando episodios que combinan exposición pública, tensiones personales y escenas cada vez más explosivas. Este último episodio, relatado al aire, no hace más que confirmar que la historia está lejos de conciliar la paz.