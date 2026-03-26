Mientras Wanda Nara está de vacaciones por Japón, Mauro Icardi está en Buenos Aires con sus hijas y el magistrado a cargo de la causa de familia dictó una resolución en favor de la conductora de MasterChef Celebrity.

Según contó Juan Etchegoyen, el el juez Adrián “Hagopian falló en contra de Icardi y le exigió que lleve a sus hijas al colegio”.

Es que Mauro había pedido autorización para pasar “tiempo de calidad” con las chicas hasta el jueves, pero luego quiso que mañana viernes también falten para seguir juntos en “la casa de los sueños”.

Wanda Nara le arruinó el sueño a la China Suárez y Mauro Icardi: sus explosivas fotos | Créditos: Instagram @wanda_nara

Entonces, al pedir extender el permiso desde el tribunal le negaron el pedido y advirieron que “de lo contrario será multado por 50 millones de pesos por día”.

El triunfo de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

La postura expresa el mismo planteo que Ana Rosenfeld hizo a pedido de Wanda Nara, aunque del lado de Icardi habían manifestado que era el deseo de las menores realizar “home school”.

Juan Etchegoyen leyó el fallo contra Mauro Icardi que celebró Wanda Nara.

Además, el periodista aclaró que la licenciada Fernanda “Matera pidió multa y el juez lo confirmó”.

Con lo cual, hasta el Ministerio Público Tutelar estaría en contra de Mauro Icardi y respaldando una vez más a Wanda Nara.