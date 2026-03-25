Nuevo capítulo, y cada vez más picante, en la novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Esta vez, el conflicto escaló a un nivel inesperado tras una polémica decisión del futbolista con una de sus hijas.

Según trascendió, y tal como contó Yanina Latorre en sus redes, la hija mayor de la expareja llamó a Wanda completamente angustiada y le aseguró que “la vacunaron contra su voluntad”. La situación habría desatado la furia de la conductora, quien se encuentra de viaje en China.

Siempre de acuerdo a esta versión, Wanda no quería que la nena recibiera esa vacuna en este momento, lo que agravó aún más el conflicto con Icardi. La inyección, además, habría sido aplicada en simultáneo con Rufina Cabré -la hija de Eugenia “la China” Suárez con Nicolás Cabré- Magnolia y Amancio, frutos del amor entre la actriz y Benjamín Vicuña.

Wanda Nara | Créditos: Instagram @wanda_nara

Pero eso no fue todo. Luego del episodio, el futbolista habría intentado distender el clima llevando a los chicos a comer a un local de comidas rápidas y a pasear por el Barrio Chino, en un intento de bajar la tensión.

Como si faltara algo más, el escándalo sumó otro capítulo: las nenas no habrían asistido al colegio. Según explicó una de ellas, el motivo fue que al padre “le dio fiaca” llevarlas, lo que generó aún más indignación en Wanda.

Cabe recordar que la conductora había accedido a que Mauro Icardi compartiera más días con sus hijas, pero con una condición clave: que cumpliera con sus rutinas y responsabilidades, especialmente las escolares.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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LA SALIDA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ, TRAS REGRESAR A LA ARGENTINA, CON LAS HIJAS DE WANDA NARA

Una salida nocturna en Pilar volvió a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, a poco de que pisaran suelo argentino.

La pareja se mostró unida en un salón de fiestas, donde fueron a buscar a Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, al término de un cumpleaños que reunió también a las niñas del futbolista con Wanda Nara.

Según relató la cuenta de Instagram @gossipeame, la dinámica fue tan organizada como reveladora: Cabré y Rocío Pardo llevaron a la niña al festejo y, cerca de las 23:30, Icardi y Suárez llegaron juntos para retirarla.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Lejos de irse rápidamente, la pareja decidió quedarse un rato más. En ese tramo final del cumpleaños, se sumaron al clima festivo, compartieron con la cumpleañera —muy cercana a Rufina— y también con las hijas que el delantero tuvo con la empresaria, quienes fueron parte de la escena.

Hubo baile, complicidad y una imagen clara: la familia ensamblada en funcionamiento. Adultos y chicos interactuando con naturalidad en un contexto distendido, donde la prioridad fue la integración y el disfrute compartido.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

Lo llamativo es que, pese al alto perfil de todos los protagonistas, no hubo posteos ni fotos oficiales en redes sociales. Ese silencio digital no hizo más que aumentar la expectativa sobre la intimidad de la pareja y su presente familiar.

Este episodio se da en un momento clave. El regreso de Icardi y la China a la Argentina tuvo como principal objetivo el reencuentro del futbolista con sus hijas, tras varios meses sin verse. La llegada se concretó el 19 de marzo, generando fuerte repercusión mediática.