En el mundo River explotó una noticia que sacude el mercado de pases: todo indica que Mauro Icardi está a un paso de ponerse la camiseta del Millonario. Así lo informaron en el programa Lape Club Social Informativo, donde los panelistas soltaron una serie de textuales que dieron que hablar.

Según confirmaron, la fecha clave es junio. El contrato de Icardi con el Galatasaray vence ese mes y, aunque el club turco le ofreció renovar, la propuesta fue por menos dinero. En ese contexto, el delantero argentino analiza su futuro y River aparece como el gran candidato para quedarse con su pase.

Durante el programa, los periodistas no dudaron en lanzar la bomba: “Icardi va a jugar en River, señora. Es una bomba mundial”. Según contaron, en River nadie desmiente la noticia. Incluso, mencionaron que Estefano Di Carlo habló con el Pollo Viñuelo hace 48 horas y, consultado por Icardi, “no lo descartó, no lo confirmó, pero no dijo nada”.

China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @sangrejaponesa y Twitter / X @P4otopark)

“En el anillo del Monumental se respira perfume de Icardi. Hay aroma turco, café turco, perfume árabe”, bromearon en el piso, mientras aseguraban que el palco de la China Suárez “ya está agrandado”.

BENJAMÍN VICUÑA BLANQUEÓ CÓMO ES SU VÍNCULO CON LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Benjamín Vicuña habló con la prensa sobre su vínculo con la China Suárez y Mauro Icardi, con quienes viven sus hijos menores en Turquía, y aseguró que “le gustaría que todo vuelva a su lugar”.

El actor fue optimista en cuanto a un diálogo cordial con el futbolista: “Seguramente se va a dar como se ha dado en otras circunstancias. Por supuesto que hay comunicación con la China, porque es la mamá de mis hijos. Lo hemos dicho mil veces, hay una manera de intentar criar de la mejor forma y que estén los niños bien y todo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.