Este sábado, Mirtha Legrand vivió un momento inesperado en su programa La Noche de Mirtha cuando Verónica Llinás le contó cómo fue grabar las escenas más fuertes junto a la China Suárez en la serie En el Barro, la secuela de El Marginal.

La charla arrancó con una pregunta de la Chiqui a la actriz: “¿Tuviste el pelo negro alguna vez?” y ella respondió: “No, siempre fui rubia, me teñí de negro para hacer En el Barro”. “No la vi todavía, me dijeron que estas estupenda, ¿está la China Suárez ahí?“, comentó y repreguntó la conductora.

Entonces, la diva no ocultó su admiración: “Qué bonita la China Suárez”, y Verónica explicó: “Claro, hermosa, yo era la pareja de la China, era como la capanga de la cárcel, la líder y la tenía a ella de mi esclava sexual”.

Mirtha Legrand impactada con las escenas de violencia y sexo de Verónica Llinás y la China Suárez en En el Barro (Foto: captura de eltrece).

“Qué fuerte”, exclamó Mirtha, visiblemente impactada por el papel de Llinás, quien reconoció: “Muy fuerte. El personaje es realmente monstruoso". La actriz contó que recibió muchos comentarios del público: “Me han dado una alegría hermosa, hay gente que me decía ‘yo te amo, pero te odié’”.

Verónica Llinás y la China Suárez en En el Barro (Foto: captura de Netflix).

Al final, la intérprete confesó que tuvo miedo de exponerse tanto: “No he esperado para nada porque yo tenía mucho miedo de hacer eso. Ponerme de esa manera con toda mi fealdad al aire. Y bueno, por suerte me dio grandes satisfacciones”.

LOS ELOGIOS DE MORIA CASÁN A VERÓNICA LLINÁS

En el ida y vuelta en La Noche de Mirtha, Moria Casán, quien también estaba invitada en la mesaza, aprovechó para elogiar a Verónica Llinás como actriz y persona: “No sos un pescado, sos una genia amora, qué personaje que sos, vos sos como una mujer muy lanzada para el humor y en tu vida”.

Verónica Llinás habló en La Noche de Mirtha de las escenas de violencia y sexo con la China Suárez en En el Barro (Foto: captura de eltrece).

“Uno te ve y planteas una cosa de autoridad hasta una lejanía y a la vez escondés como una fragilidad, porque decis exponer mi fealdad”, le dijo Moria y ella le respondió agradecida: “Yo creo que por eso una vez me dijiste pescado, sí es cierto”.

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