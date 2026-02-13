China Suárez y Camila Peralta hablaron con Javi Ponzo para Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y no se guardaron nada sobre el rodaje de la segunda temporada de “En el Barro”, la serie de Netflix que revolucionó la pantalla con su versión femenina del universo carcelario.

“Siempre fui muy fan de todas las series sobre cárceles, el Marginal me voló la cabeza, es una serie muy argentina, se vio en más de 190 países, fue furor, y cuando me contaron que iban a hacer la versión de mujeres, me volví loca”, confesó la China, que no dudó en sumarse al proyecto apenas supo que habría una segunda temporada.

Entonces, confesó por qué no estuvo en la primera temporada: “Iba a hacerla y no pude por La Hija del Fuego, que me quedaban ahí unos días, y pensé que me perdía el proyecto hasta que me dijeron que había una segunda, así que estaba feliz. Pero tenía todo, no había dónde perderse, dije que sí, casi sin mirar el guión”.

Respecto de las escenas hot, Camila contó cómo lograron sentirse cómodas: “Por suerte fue muy fácil trabajar juntas, fue muy lindo, nos llevamos muy bien. Nos entendimos muy rápidamente, si bien las dos con timidez al principio, fuimos construyendo ese vínculo de estar ahí filmando tanto tiempo“.

"Después para las escenas más íntimas teníamos una coach en intimidad que es Tati, que nos ayudó a pensarlas y armarlas junto a todo el equipo de dirección las armamos. Si confiás en la otra persona para actuar todo se libera y salen las escenas mucho mejor”, sumó Peralta en la nota.

LA CHINA SUÁREZ Y EL DESAFÍO DE INTERPRETAR PERSONAJES EXTREMOS

En el ida y vuelta con el programa de Gabriela Sobrado, la China Suárez y Camila Peralta confesaron lo que fue el desafío de interpretar a personajes extremos en esta ficción que está dando que hablar.

Eugenia, por su parte, expresó: "Para mí fue muy tremendo el nivel de violencia, nunca lo había vivido. Fue un desafío muy grande porque hay muchas escenas de abuso y es fuerte para el espectador, me costó más verla que hacerla".

“¿Sentís que tenés que seguir demostrando la clase de actriz que sos?“, repreguntó Ponzo y la pareja de Mauro Icardi remarcó: ”No, ya lo solté, sí me pasó en Abzurdah, era más chica, mi primer protagónico en cine sobre un libro que yo había leído, y tenía muchas ganas de incursionar en este nuevo mundo que era el cine para mí. Y ahí sí tenía muchísima presión”.

“No quería defraudar esa cosa también de la aceptación. Siempre va a haber una parte que te ame, otra parte que te odie, gente que le guste y gente que no. Lo importante es que después lo ven, a La Hija del Fuego le fue increíble, y a En el Barro le va a ir increíble. Así que eso es lo que me importa y en lo que me enfoco”, cerró la China sobre esta ficción que promete escenas fuertes y actuaciones intensas.

