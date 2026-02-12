El lanzamiento de la segunda temporada de En el Barro fue la excusa perfecta para que Mauro Icardi volviera a reafirmar su devoción por la China Suárez, y de paso exaltar el físico de su novia.

“¡¡Esa boquita, Nicole!!”, exclamó el delantero de Galatasaray al replicar una imagen del personaje de María Eugenia en la ficción carcelaria, en donde se la notaba ensangrentada.

De hecho, el futbolista aprovechó para difundir entre sus 14 millones de seguidores uno de los posters oficiales de la serie de Underground que se ve por uno de los gigantes del streaming.

Los halagos de Mauro Icardi a la China Suárez. Por: Fernando Gatti

El gesto de Mauro Icardi hacia la China no fue una novedad, ya que horas antes había reposteado una de las fotos de su novia en la campaña de lencería, y se había expresado conciso con cuatro caritas de baboso.

El supuesto llamado de Mauro Icardi a Wanda Nara

Todo sucede luego de que Wanda Nara haya filtrado supuestas pruebas de que Mauro Icardi la llamó borracho durante la madrugada, algo que desde el entorno del novio de la China Suárez negaron enfáticamente.