Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, habló en A la Barbarossa sobre el reciente escándalo del futbolista con Wanda Nara y terminó deslizando una verdadera bomba: el jugador del Galatasaray se casaría este año con la China Suárez en la Argentina.

Si bien la letrada utilizó el potencial en varias oportunidades, fue contundente al referirse al presente sentimental de Icardi. “Él formó una familia ensamblada y es muy feliz… La llamada (a Wanda) nunca existió, ni los chats. Ella monologa”, afirmó, en referencia al escándalo que se desató el 11 de febrero.

“Mauro está muy enamorado de Eugenia y es muy respetuoso de su relación. Apuesta a una familia. Está más que claro que la historia está terminada”, agregó, dejando en claro que el vínculo con Wanda Nara forma parte del pasado.

Captura de Telefe, A la Barbarossa.

BOMBA: LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI SE CASARÍAN ESTE AÑO EN LA ARGENTINA

Atenta a esas declaraciones, Georgina Barbarossa fue directa al punto: “Icardi en el posteo dice ‘mi futura mujer’. ¿Se van a casar?”.

La respuesta sorprendió: “Yo tengo toda la intención de que sí y que sea en la Argentina. Sospecho, entre nosotras, que sí. Fechas no voy a decir porque no las sé”, expresó Piro.

Incluso, bromeó sobre su presencia en el evento: “Después de lo que venimos aguantando las abogadas, Elbita (Marcovecchio) y yo, si no nos invitan, nos vamos a autoinvitar. El casamiento tiene que ser en la Argentina, pero no me molestaría que sea en Milán”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram sangrejaponesa

En ese marco, la abogada también fue tajante respecto a las acusaciones cruzadas entre las partes: “Wanda tomó la decisión de separarse. La China nunca fue amante; amante es lo que ella tenía con L-Gante durante tres años, mientras estaba con Mauro. Lo otro podemos definirlo de mil maneras, pero no es esa. Lo que hubo no fue una relación de amantazgo”.

Antes de despedirla, Barbarossa subrayó la magnitud de la revelación: “¿El título de esta nota sería que Mauro Icardi se casa y viene a la Argentina a celebrar?”.

Lejos de contradecirla, Lara cerró: “Vos ponele el título que quieras. Yo dije que creo y quiero eso, no tengo nada confirmado, pero lo infiero”.

Aunque no hubo confirmación oficial con fecha y lugar definidos, la posibilidad de una mega boda en Argentina ya quedó instalada.