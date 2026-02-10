Benjamín Vicuña quedó en el centro de la escena tras una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, donde habló —a medias— de su vínculo con Eugenia “la China” Suárez y dejó en evidencia una notoria incomodidad ante las preguntas sobre la relación y la crianza de sus hijos Magnolia y Amancio.

El actor fue interceptado mientras estaba con los chicos y, si bien se mostró cordial al comienzo, rápidamente empezó a cerrarse cuando la charla giró hacia su ex y la dinámica familiar.

Consultado sobre cómo está hoy el vínculo con Eugenia, Vicuña respondió con cautela:“ Bien, está súper bien. Sí, espectacular”, dijo, sin dar demasiados detalles.

Foto: Captura (América)

Ante la repregunta sobre si pudieron mejorar el diálogo o si todo sigue igual, el actor fue evasivo: “Se mantiene lo que digo siempre. No me explayo ni hablo en detalles, pero lo más importante, por supuesto, siempre, es el bienestar de los chicos. Y eso, estamos bien, está todo bien”.

Sin embargo, cuando le mencionaron si el contacto seguía siendo “entre abogados”, el clima cambió. Benjamín esquivó la respuesta y lanzó una frase que marcó distancia: “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”.

El momento más incómodo llegó cuando le consultaron por la escolarización de los chicos y cómo se organizarían entre Argentina y el exterior (la China está instalada en Turquía con su pareja, Mauro Icardi). Ahí, el actor puso un freno definitivo y habló con firmeza: “Yo feliz te hablo de mis películas, del teatro, de mi laburo, pero de los chicos, saquémoslo, por favor. Me da mucha impresión eso”.

Benjamín Vicuña: “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”.

“De nosotros, de los adultos, hablemos. Pero no te voy a hablar ni de escolarización ni de cosas que se hablan entre los padres. No puede ser un tema de un programa de televisión”, siguió.

Y cerró con un deseo: “Ojalá que vuelva todo a su curso y podamos hablar de nuestro laburo, de nuestras cosas, pero dejar a los chiquitos de lado”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ Y NO SE SALVÓ NADIE: TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA

Wanda Nara volvió a escena y, fiel a su estilo, lo hizo sin medias tintas. En una charla explosiva con Guido Záffora en El Diario de Mariana, la empresaria arremetió con dureza contra Eugenia “la China” Suárez, y en el mismo combo también quedaron involucrados Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña.

El detonante fue el reciente cumpleaños de Magnolia, la hija que la actriz tuvo con el actor chileno, y los cuestionamientos en torno a la ausencia de las hijas de Wanda y Mauro Icardi. Lejos de esquivar la polémica, Wanda redobló la apuesta y fue letal.

“¿Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue? O al propio padre”, disparó Wanda, en clara alusión a Benjamín Vicuña, dejando en evidencia su enojo y cuestionando el foco de los reclamos.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Pero eso no fue todo. La empresaria también explicó por qué sus hijas no estuvieron presentes y fue categórica: “¿Con qué familiar de Mauro iban a estar? Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia”, lanzó, sin vueltas.

En el tramo más duro de su descargo, Wanda elevó aún más el tono y dejó una frase que encendió las redes: “Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”.

Wanda Nara: “Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”.

Como si faltara algo para avivar el fuego, Wanda cerró con un reclamo inesperado y explosivo: “Que ella deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”, sentenció, con extrema dureza.

¡Tremendo!