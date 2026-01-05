Benjamín Vicuña protagonizó un momento tan inesperado como adorable en La Mañana con Moria, cuando se puso a hablar de su hija Magnolia (fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez) y terminó descolocando a la propia Moria Casán con sus declaraciones en vivo.

Todo surgió cuando la conductora le preguntó por sus vacaciones familiares en Punta del Este y por una historia que había visto sobre la niña: “Estuve leyendo algo de Magnolia, que vende en el garage de la casa pulseritas. Me muero. ¿Cuántos años tiene Magnolia?”, lanzó Moria, divertida.

Vicuña, orgulloso, respondió con ternura y precisión: “Tiene 7, va a cumplir 8 el 7 de febrero. Está hermosa, está disfrutando la playa”, comenzó diciendo el actor, que esta tarde (5 de enero, a las 18.30 hs.) debuta por la pantalla de eltrece con The Balls.

Foto: Captura (eltrece)

Pero ahí no terminó la sorpresa. El actor fue por más y dejó a Moria boquiabierta al describir la personalidad de su nena: “Creo que va a ir detrás de tus pasos porque también le gusta bailar, le gusta actuar“, detalló. Y cerró, con humor: “Y ahora le gusta también el negocio”.

Benjamín Vicuña: “Moria, creo que Magnolia va a ir detrás de tus pasos porque también le gusta bailar, le gusta actuar“.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN DEFENDIÓ A BENJAMÍN VICUÑA DE LAS EXPLOSIVAS ACUSACIONES DE LA CHINA SUÁREZ

Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena mediática al ser consultado por el conflicto que atraviesa Benjamín Vicuña con Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En medio del escándalo del que se hicieron eco todos los medios y redes, García Moritán no le esquivó al tema: “Es un gran padre y un tipazo”, aseguró (en noviembre de 2025), marcando distancia del ruido mediático.

“Yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado. Me meto más en otras cuestiones, pero lo que te puedo decir es lo que viví: me parece un gran tipo y un gran padre”, agregó, sin escatimar en halagos para el chileno.

Foto: Captura (América)

Respecto a las críticas que Vicuña recibe en algunos programas, Moritán fue categórico: “Es un poco el costo de la popularidad. Cuando sos una persona pública te sometés a esto”, aseguró.

Y completó con una frase que dejó sabor a experiencia propia: “Cuando uno sabe leer el trasfondo, se terminan aprendiendo cosas. A mí en su momento me sirvió para entender que exponer las cosas tiene sus riesgos”, cerró.